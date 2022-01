Allu Arjun South Film Ala Vaikunthapurramuloo Release In Hindi: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म पुष्पा द राइज (Pushpa The Rise) ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाका किया है वो किसी अजूबे से कम नहीं है. फिल्म ने अब तक 300 करोड़ तक की कमाई कर ली है और फिल्म ने ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में बल्कि फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी शानदार कमाई की है. ऐसे में अब पुष्पा (Pushpa) को लेकर चर्चा में है और वहीं हिंदी वर्जन ने 84 करोड़ की कमाई की है. ऐसे में हिंदी ऑडियंस में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ही अब साउथ के सबसे स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अला वैकुंठपुरमलो (Ala Vaikunthapurramuloo) को हिंदी में रिलीज किया जा रहा है. अब अला वैकुंठपुरमलो का हिंदी टीजर (Ala Vaikunthapurramuloo Hindi Teaser) भी रिलीज कर दिया गया है जिसे देखकर आप फिल्म के फैन हो जाएंगे.Also Read - टू-पीस में समंदर किनारे दौड़ती दिखीं कियारा आडवाणी, तो कभी यॉट पर ले रहीं हैं धूप...वायरल हुआ VIDEO

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के बाद अब एक्टर की Ala Vaikunthapurramuloo फिल्म भी हिंदी में जब करके दोबारा रिलीज की जाएगी. फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाएगा. बता दें कि साल 2020 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म Ala Vaikunthapurramuloo को अब हिंदी में डब किया जा रहा है और इसे 26 जनवरी के मौके पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है.

ALLU ARJUN: ‘ALA VAIKUNTHAPURRAMULOO’ ON REPUBLIC DAY IN CINEMAS… #AlluArjun‘s hugely successful #Telugu film #AlaVaikunthapurramuloo will retain the *same title* for #Hindi version… In *cinemas* this #RepublicDay [Wednesday] 26 Jan 2022… #FirstLook poster… pic.twitter.com/OnVHn6Ahou

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 18, 2022