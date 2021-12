पुष्पा कलाकार (Pushpa Movie Cast) – अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फ़हाद फासिल, सुनील, राव रमेशAlso Read - Pushpa Trailer Out: Allu Arjun की एक्शन ड्रामा फिल्म 'पुष्पा' का ट्रेलर रिलीज, Fahadh Faasil हैं खलनायक

डायरेक्शन (Direction)– सुकुमार (Sukumar)

रेटिंग- 4 स्टार

Allu Arjun and Rashmika Mandanna Pushpa Review: साउथ के आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और नेशनल क्रश के नाम से मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की अपकमिंग फिल्म पुष्पा (Pushpa) आखिरकार आज पर्दे पर आ ही गई और आने के साथ ही ये लोगों को दिलों में बस रही है और फैंस इसे जमकर पसंद कर रहे हैं. पुष्पा (Pushpa) फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ समेत कुल 5 भाषाओं में रिलीज होगी, ये फिल्म विदेश में भी रिलीज होगी और फिल्म को लेकर पहले रिव्यू आने लगे हैं. बता दे की रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के साथ ये पहली फिल्म है जिसमे रश्मिका (Rashmika Mandanna) अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की प्रेमिका के जबरदस्त किरदार मे नजर आ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कैसी है ये फिल्म.

जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म आज पर्दे पर आ चुकी है, ऐसे में इसके पहले रिव्यू आने लगे हैं. ऐसे में ओवरसीज सेंसर बोर्ड के सदस्य उमर संधु ने फिल्म देख ली है और इसके बारे में पहला रिव्यू दे दिया है. उमर ने फिल्म के पहले हाफ को लेकर अपना रिव्यू दिया है और उमर ने अपने ट्वीट में लिखा कि पुष्पा का पहला हाफ शानदार है. उमर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है पुष्पा का पहला हाफ बेहद शानदार है, बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन सुकुमार ने किया है

First Half of #Pushpa is Racy Terrific 💥 #PushpaTheRiseOnDec17th

— Umair Sandhu (@UmairSandu) December 14, 2021