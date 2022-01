Allu Arjun And Rashmika Mandanna Starrer Pushpa The Rise: अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के बाद पुष्पा द राइज (Pushpa: The Rise) फिल्मों में सबसे अधिक लोकप्रिय फिल्म के तौर पर उभरी है, फिल्म अभी तक करोड़ों रुपए कमा चुकी है. फिल्म 14 जनवरी को हिंदी में ओटीटी पर भी रिलीज हो रही है. इसे देखने से पहले आपके लिए ये 5 बातें जानना जरूरी है. पुष्पा… पुष्पा राज: जी हाँ, खुद अल्लू अर्जुन ही इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह हैं. प्रतिभा के धनी और अपनी कला में माहिर इस फिल्म अभिनेता के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन ‘पुष्पा: द राइज़’ के साथ अल्लू अर्जुन ने मेथड-एक्टिंग को एक नए मुकाम तक पहुँचाया है.Also Read - कोरोना पॉजिटिव होने के बाद Esha Gupta ने करवाया ब्रालेस फोटोशूट, सिर्फ एक शर्ट पहने काउच पर पड़ी दिखीं एक्ट्रेस

इस फ़िल्म में उनके प्रदर्शन, डांस मूव्स और एक्शन स्टंट के अलावा उनके बेहतरीन स्टाइल और अनोखे अंदाज़ – जिसमें वे हर बार वह अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हैं, इन सभी ने फैन्स का दिल जीत लिया है. यह एक बेहतरीन और सही मायने में एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म है, जिसका श्रेय उन्हें जाता है.

देश की सीमाओं के बाहर इस फ़िल्म की चर्चा: फ़िल्म 'पुष्पा: द राइज़' देश-विदेश के दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. इसने पूरी दुनिया में फ़िल्मों को पसंद करने वाले लोगों के बीच अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज करके क्षेत्रीय सिनेमा के दायरे को पार कर लिया है. देश और दुनिया की जानी-मानी हस्तियों, आलोचकों और दर्शकों ने इस फ़िल्म की भरपूर तारीफ़ की है, और उनकी तारीफ़ों का सिलसिला लगातार जारी है. इसे देखते हुए 'पुष्पा: द राइज़' को इस साल की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक फ़िल्म कहा जा सकता है, जो अब दुनिया भर के दर्शकों के लिए प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

आआ (अल्लू अर्जुन) और फाफा (फहाद फासिल) – एक साथ!: एक छोटा सा सवाल है. जब अपने ज़माने के दो बेमिसाल और सबसे शानदार अभिनेता बड़े पर्दे पर एक साथ नज़र आते हैं, तो क्या होता है? इसका जवाब है – अभिनय के जादू के सिवा कुछ और नहीं होता है. यही जादू हमें इस फ़िल्म में भी दिखाई दिया, क्योंकि दो बड़े सितारों, अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल ने पर्दे पर अपना जलवा दिखाते हुए दर्शकों को हैरत में डाल दिया. हम सभी को भंवर सिंह शेखावत से डरना चाहिए, है ना! जिन लोगों को इस फ़िल्म में फहाद फासिल की भूमिका थोड़ी छोटी लगी, उन्हें भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ‘पुष्पा: द राइज़’ का सीक्वल भी आएगा जिसमें फहाद की कहानी वहीं से जारी रहेगी, जहाँ पर इस फ़िल्म में ख़त्म हुई थी. बहरहाल, यह तेलुगू सिनेमा में फाफा की पहली फ़िल्म भी है.

फ़िल्म का निर्देशन: फ़िल्म देखने के लिए एक बार प्ले बटन दबाने से लेकर अंतिम सीन तक, एक बार भी बार आपके दिल में पॉज बटन दबाने का विचार नहीं आएगा. इसका श्रेय निर्देशक सुकुमार को जाता है, जिन्होंने बेहद दिलचस्प एवं मनोरंजक फ़िल्म बनाई है जो शुरुआत से ही आपके दिल को छू लेगी. सुकुमार ने ‘पुष्पा: द राइज़’ पार्ट-1 के साथ एक्शन फिल्मों के लिए एक नई मिसाल कायम की है.

ऑडियो-विजुअल का आनंद: फ़िल्म में 10,000 वाट के डायलॉग्स के साथ-साथ बेहद खूबसूरत एवं शानदार लोकेशंस, दिलकश गीत-संगीत और कलाकारों का बेजोड़ अभिनय देखने के बाद आपके मन में केवल एक सवाल रह जाएगा: पार्ट-2 कब रिलीज़ हो रहा है?

चंद शब्दों में इस बेमिसाल फ़िल्म से जुड़ी सारी बातों की जानकारी दे पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी तक यह फ़िल्म नहीं देखी है तो आपसे एक बड़ी चूक हुई है. ‘पुष्पा: द राइज़-पार्ट 1’ अमेज़न प्राइम वीडियो पर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. यह फ़िल्म 14 जनवरी को हिंदी में लॉन्च होगी, इसलिए यह तारीख़ याद रखें और वीकेंड में इस मेगा-एंटरटेनर का भरपूर आनंद लें.