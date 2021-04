Allu Arjun And Sneha Reddy Maldives Pictures viral on social media see actor wife hot and gorgeous look: बॉलीवुड की तरह ही साउथ फिल्मों के स्टार भी इन दिनों हॉलीडे मनाने मालदीव ही जा रहे हैं. हाल ही में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) अपने परिवार के साथ मालदीव में हॉलीडे मना रही हैं और यहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस बीच अल्लू अर्जुन की पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी (Allu Sneha Reddy) की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आईं हैं, जो तहलका मचा रही है. Also Read - IIT हैदराबाद से ग्रेजुएट स्नेहा रेड्डी को गूगल ने दिया 1.2 करोड़ रुपए का पैकेज

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी (Allu Sneha Reddy) ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं. एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और स्नेहा रेड्डी (Allu Sneha Reddy) ने मालदीव ट्रिप से ये तस्वीरें शेयर करके फैंस को अपना दिवाना बना रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Allu Sneha Reddy (@allusnehareddy)



फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) इस वक्त अपने पूरे परिवार और दोस्तों संग मालदीव में हैं. अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फैमिली ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी (Allu Sneha Reddy) अपने पूरे गर्ल्स गैंग को लेकर मालदीव पहुंची है.

View this post on Instagram A post shared by Allu Sneha Reddy (@allusnehareddy)



अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की पत्नी स्नेहा रेड्डी (Allu Sneha Reddy) ने अपने दोस्तों के साथ फोटो शेयर की है और कैप्शन दिया है, ‘सिस्टर्स स्क्वॉड. इस तस्वीर में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की पत्नी स्नेहा रेड्डी (Allu Sneha Reddy) अपनी दोस्तों के साथ पोज करती हुई दिख रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Allu Sneha Reddy (@allusnehareddy)



इस ट्रिप पर अल्लू स्नेहा रेड्डी (Allu Sneha Reddy) ने सिंपल भारतीय लुक को छोड़ हॉट अंदाज फैंस को दिखाया है. अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की पत्नी ने मालदीव में ही अपने बच्चों संग ईस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है. दरअसल, अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) मालदीव में अपने बेटे अल्लू अयान का बर्थडे एन्जॉय करने पहुंचे थे, यहीं उन्होंने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया.