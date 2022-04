Secret Between Allu Arjun and The Number 666: ‘पुष्पा’ (पुष्पा), ‘डीजे’ (DJ), ‘सूर्य द सोल्जर’ (Surya the Soldier) जैसी अनगिनत सुपरहिट फिल्में दे चुके अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. अपनी एक्टिंग से दुनियाभर को दीवाना बना चुके साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun Birthday) आज (शुक्रवार) 39 साल के हो गए. जन्मदिन के मौके पर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गज अपने सुपरस्टार एक्टर को बर्थडे विश भेज रहे हैं. अल्लू अर्जुन फिल्मों (Allu Arjun Films) में जितने सीरियल और गुस्सैल नजर आते हैं, रियल लाइफ में वो उतने ही स्वीट और भोले हैं. सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन खूब ट्रेंड कर रहे हैं, लोग उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं.Also Read - सूरज की किरणों को झेल नहीं पाईं प्रियंका चोपड़ा, हरे रंग के सलवार सूट पहन यूं मोड़ा मुंह

अगर आप अल्लू अर्जुन के जबरा फैन हैं तो आपको जरूर मालूम होगा कि एक्टर का नंबर '666' से खास लगाव है. गांड़ी हो या मोबाइल नंबर, हर जगह आपको 666 जरूर नजर आएगा. इसे शैतान का नंबर कहा जाता है लेकिन अल्लू अर्जुन के लिए ये नंबर शांति का प्रतिक है. एक्टर अल्लू अर्जुन के पास महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है. उनकी वैनिटी वैन भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है. अल्लू की सभी गाड़ियों का नंबर एक ही है '666'.

‘666’ The Number of Piece

अल्लू अर्जुन का मोबाइल नंबर भी 666 पर खत्म होता है और गाड़ियों के नंबर प्लेट में भी '666' लिखा दिखाई देता है. साल 2017 में अल्लू ने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी जिसका नंबर भी '666' था. गाड़ी का नंबर प्लेट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने बताया था, '666 द नंबर ऑफ पीस, कुछ लोगों के लिए ये शैतान का नंबर होगा लेकिन मेरे लिए ये स्टाइल और शांति का प्रतिक है.'

अल्लू अर्जुन के पसंदीदा एक्टर कौन?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबके फेवरेट एक्टर अल्लू अर्जुन के पसंदीदा एक्टर की बात करें तो इस लिस्ट में गोविंदा का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्हें ‘हम आपके हैं कौन’ फिल्म सबसे अच्छी लगती है. अल्लू अर्जुन बॉलीवुड के ‘किंग खान’ शाहरुख खान के भी फैन हैं लेकिन 20 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके और शाहरुख के बीच मुलाकात हुई हो. शाहरुख को जब अल्लू अर्जुन की ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा था जल्द ही मिलने आऊंगा, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे.