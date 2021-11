नई दिल्ली: तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की प्यारी बेटी अल्लू अरहा तेलुगु राज्यों में काफी मशहूर हैं. वह सोशल मीडिया पर अपने फैंस और फॉलोअर्स के लिए अरहा के क्यूट वीडियो और तस्वीरों से अपडेट रखते हैं. इन पोस्ट को लाखों कमेंट्स और लाइक्स भी मिलते हैं और इसलिए अरहा पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी क्रेजी स्टार हैं.Also Read - Rana Daggubati Liplock Video Viral: भरी महफिल में 'भल्लालदेव' ने दुल्हनिया को किया किस, फटी रह गईं लोगों की आंखें

अल्लू अरहा ने रविवार को अपना जन्मदिन मनाया. इस मौके पर अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी ने एक बड़ी पार्टी रखी थी. अल्लू अर्जुन, अल्लू स्नेहा रेड्डी, अल्लू अयान, अरहा और परिवार के अन्य युवा सदस्य दुबई गए, जहां उन्होंने जन्मदिन का आनंद लिया. Also Read - Aamir Khan करने वाले हैं तीसरी शादी? इस बॉलीवुड हसीना को बनाएंगे दुल्हन! बुरी तरह फैली ये अफवाह

Happy Birthday My Lil Princes. I love sooo muchhh na chinna baby 💖. May this year be filled with lots n lots of Colouring , Drawing & Travelling 😘 #AlluArha pic.twitter.com/VywsciwA8k

— Allu Arjun (@alluarjun) November 21, 2021