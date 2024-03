Video: 'जय अल्लू अर्जुन कहो तो छोड़ देंगे', अल्लू अर्जुन के फैन्स ने सरेआम की गुंड़ागर्दी

Allu Arjun Fans Is Seen Beating A Person: साउथ के स्टार और पुष्पा राज एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) आज पैन इंडिया का नाम बन चुके हैं और उनके चाहनेवालों की कमी कही नहीं है. साउथ के फैंस अपने सितारों को जिस तरह से प्यार करते हैं वो हर बार लोगों को हैरान कर जाता है. साउथ के कई सारे स्टार कs मंदिर हैं और लोग उनकी फिल्में देखने के लिए घर और ऑफिस तक छोड़ देते हैं. ऐसे में अब फैन का प्यार लगता है हद से अधिक बढ़ गया है और इसी कड़ी में खुद को अल्लू अर्जुन का फैन बताते हुए एक ग्रुप ने एक शख्स की जमकर पिटाई की है और जिसे देखकर हर हैरान हो गया है. असल में हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें पुष्पा-2 एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun Fan Video) के प्रशंसकों ने एक शख्स को बेहद ही बेरहमी से पीटा है.

साउथ स्टार अपने फैंस सो प्यार करते हैं औऱ उनके फैंस भी अपने सितारे की एक झलक पाने के लिए और उनकी फिल्म देखने के लिए हर हद पार कर जाते हैं. हालांकि अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो शायद हमारे पुष्पा राज को अच्छा ना लगे, क्योंकि उनके एक फैन ने एक शख्स को इस तरह पिटा है कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है. इस वीडियो ने हर किसी के होश उड़ा दिए है और लोग अब पुलिस से इसका जवाब मांग रहे हैं.

सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक वीडियो इन वक्त तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप कुछ लड़कों को देख सकते हैं जिसमें कई लड़कों का एक ग्रुप है और वो एक शख्स को पुरी तरह से पीट रहे हैं और साथ ही इस दौरान वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ‘जय अल्लू अर्जुन’ का चैंट यानि की नारा लगाओगे, तभी छोड़ेगें. इस वीडियो में घायल शख्स खून में सना हुई और जिसेन इस वीडियो को शेयर किया है उसने लिखा है ‘बेंगलुरु पुलिस आपको इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ऑनलाइन वॉर की वजह से किसी की ऐसी हालत कर देना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. इसके खिलाफ एक्शन लें’.

. @BlrCityPolice you should take action on this kind of people, just for online far wars this is not acceptable, kindly take proper action. pic.twitter.com/kfn4GlxmiO

— Bhairava J3👦 (@Jack_JackParr) March 10, 2024