भारतीय दर्शक बड़े बजट की फिल्मों और सुपरहिट फ्रैंचाइजी को लेकर एक्साइटेड रहते है और रिलीज की उम्मीद हर दिन के साथ ही बढ़ती जाती है. हर शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होती है और उनमें से कुछ फिल्में ऐसी होती है जो दर्शकों को अपनी गरही छाप छोड़ जाती है.ऐसे में अब दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ने के साथ ऑरमैक्स मीडिया ने ‘मोस्ट अवेटेड फिल्म्स’ और अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2: द रूल का एक रिपोर्ट कार्ड साझा किया है.बता दें, पुष्पा: द राइज अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के रॉक-सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ भारत में तूफान ले आई थी.फिल्म के गाने जैसे कि ऊ अंतवा, श्रीवल्ली और सामी सामी साल के ब्लॉकबस्टर गाने बन गए और अब भी लोग इन गानों को ग्रूव करते दिख जाते है।Also Read - ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ ने पूरे किए 27 साल, फैंस के दिलों में आज भी जिंदा है राज-सिमरन का रोमांस

सोशल मीडिया इसे शेयर करते हुए ऑरमैक्स मीडिया ने ‘मोस्ट अवेटेड फिल्म्स’ की एक लिस्ट साझा की, जिसमें इस ऑडर में फिल्में शामिल थीं: पुष्पा 2, पठान, टाइगर आर, जवान और डंकी.कैप्शन में, उन्होंने लिखा “#OrmaxCinematix सबसे बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्में, 15 अक्टूबर, 2022 तक (केवल दिसंबर 2022 के बाद रिलीज होने वाली फिल्में जिनका ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, उन पर विचार किया गया है)” Also Read - Jhalak Dikhhla Jaa 10: दीवाली पर झलक दिखाने आ रहे हैं 'राम-सीता', करेंगे रावण का वध

#OrmaxCinematix Most-awaited Hindi films, as on Oct 15, 2022 (only films releasing Dec 2022 onwards whose trailer has not released yet have been considered) pic.twitter.com/AdEbcrgysZ

— Ormax Media (@OrmaxMedia) October 18, 2022