Pushpa Hindi very Soon Release On OTT: अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के बाद पुष्पा द राइज (Pushpa: The Rise) हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे अधिक लोकप्रिय फिल्म के तौर पर उभरी है। फिल्म ने सिनेमाघरों में बेहतरीन कारोबार किया है। वहीं, हिंदी भाषी क्षेत्रों के सिनेमाघरों में इसकी कमाई चौंकाने वाली रही है. इसीलिए फिल्म को जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने की खबर आयी तो फैंस बेहद खुश हुए हैं और आने वाले कुछ दिनों में आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देख सकते हैं. साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' पार्ट वन (Pushpa: The Rise) बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है, अभी तक इस मूवी ने 350 करोड़ से अधिका का बिजनेस कर लिया है. अब अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की मूवी को ओटीटी पर रिलीज की गई है. हिंदी भाषा में 'पुष्पा: द राइज' पार्ट वन (Pushpa: The Rise) 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर दी जाएगी, अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की यह पहली फिल्म है, जो तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई है

मेकर्स अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द राइज़'के हिंदी में 14 जनवरी को प्राइम वीडियो ओटीटी पर रिलीज करने जा रहे हैं. अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ की जा चुकी है, पुष्पा हिंदी रिलीज के बाद से अबतक 80.48 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

‘PUSHPA’ HINDI ARRIVES ON AMAZON PRIME VIDEO THIS FRIDAY… #PushpaHindi will premiere on Amazon Prime Video this Friday [14 Jan 2022]… The film – starring #AlluArjun and #FahadhFaasil – is directed by #Sukumar. #PushpaOnPrime pic.twitter.com/SUQos2Osgd — taran adarsh (@taran_adarsh) January 10, 2022

फिल्म ‘पुष्पा पार्ट वन’ प्राइम वीडियो पर बीते हफ्ते ही तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. बता दें कि यह फिल्म चंदन के इलीगल बिजनेस पर बनी है, जिसमें पुष्प राज (अल्लू अर्जुन) मजदूरी करते-करते इस धंधे में आ जाता है, फिल्म ‘पुष्पा पार्ट वन’ को लोग इसके गानों और फाइटिंग के लिए भी खूब देख रहे हैं.