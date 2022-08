#AAno1Choice: अल्लू अर्जुन के प्रशंसक और लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है. ऐसे में मोस्ट सक्सेसफुल और बैंकेबल सुपरस्टार के रूप में अपनी पोजीशन मजबूत करने के बाद अल्लू अर्जुन ने अब ब्रांड्स की दुनिया में तूफान ला दिया हैं. सुपरस्टार ने नेशनल लेवल पर ब्रांड्स के बीच ऐसी चर्चा पैदा कर दी है कि वो ट्विटर पर #AAno1Choice ट्रेंड कर रहे थे. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उनके कई मिलियन फैन्स के बीच एक्साइटेड कन्वर्सेशन शुरू हो गई.Also Read - Mouni Roy Pictures: मौनी रॉय ने पति सूरज के साथ किया लिप लॉक, कपल की रोमांटिक तस्वीरें वायरल

दरअसल अल्लू अर्जुन देश भर में पैन इंडिया अपील रखते हैं और देश के सबसे चार्मिंग मेन्स में से एक हैं. अल्लू अर्जुन देश के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें लोग रेस्पेक्ट और एडमायर करते हैं और जिसकी वजह से अब वो ब्रैंड वर्ल्ड में भी बेहद पापुलर हो गए हैं. बता दें, जबकि वह पहले से ही सबसे अधिक मांग वाले ब्रांड एंडोर्सर्स में से थे, ‘पुष्पा’ की जबरदस्त सफलता ने उन्हें ज्यादातर ब्रांड्स की पहली पसंद बना दी हैं. Also Read - Raju Srivastav: मुंबई में ऑटो चलाते-चलाते कॉमेडी किंग बने 'गजोधर भैय्या', ऐसे शुरू किया था करियर

#AlluArjun is the No. 1 choice for everyone. Period 😎✌ #AANo1Choice pic.twitter.com/8uj5SrTCIC



अब तक की सबसे सफल फिल्मों में से एक होने के अलावा, ‘पुष्पा’ भारतीय सिनेमा के लिए महामारी के दौर में एक ग्लोरी साबित हुई है. फिल्म की सफलता अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता और देश भर के दर्शकों पर उनकी अडिग पकड़ का सबूत थी. Also Read - कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक, AIIMS में भर्ती, कसरत के दौरान पड़ा दिल का दौरा

#AANo1Choice#AlluArjun is the choice for major Pan Indian brands at the moment. As it should be🔥 pic.twitter.com/rLGD0wFIGG

— தர்ஷினி ✍️ (@Dharshini_teddy) August 10, 2022