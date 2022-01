Total box office collections of Pushpa: The Rise at the Indian box office: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म पुष्पा (Pushpa) हिंदी में भी ज़बरदस्त कमाई कर रही है. अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और फिल्म की कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. पुष्पा की रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन ने हिंदी बेल्ट में भी गजब का मुनाफा कमाया है. पुष्पा फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस (Indian Box Office Collection of Pushpa) पर अपने पांचवें शुक्रवार को 1 करोड़ के करीब की कमाई की है. 29 दिनों में इस फिल्म ने 300.75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अल्लू अर्जुन द्वारा अभिनीत और सुकुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म टॉलीवुड की चौथी फिल्म बन गई है जिसने 300 करोड़ ग्रॉसर क्लब में अपनी जगह बनाई है. इससे पहले बाहुबली के दोनों पार्ट और साहो ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस आंकड़े को पार किया है. इस लिस्ट में अब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा भी शामिल हो गई है.Also Read - Vivek Oberoi की अपकमिंग शॉर्ट फिल्म 'Verses of War' का टीजर रिलीज, देशभक्ति की भावना से सराबोर- VIDEO

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा- दी राइज का ऐसा रहा कलेक्शन (The box office collections of Pushpa: The Rise at the Indian box office):

पहला हफ्ता- 174.80 करोड़

दूसरा हफ्ता- 57.30 करोड़

तीसरा हफ्ता- 48.90 करोड़

चौथा हफ्ता- 18.75 करोड़

पांचवा शुक्रवार- 1 करोड़ (लगभग)

कुल कमाई- 300.75 करोड़ (लगभग)

पुष्पा फिल्म को हिंदी बेल्ट के दर्शकों ने खूब प्यार दिया है. अब तक फिल्म को लेकर चर्चाएं जारी है. बताया जा रहा है कि जितनी लागत में यह फिल्म बनी थी उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट में इसका कलेक्शन है. पुष्पा में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, अनसूया भारद्वाज और अजय घोष सहित कई एक्टर हैं.