Pushpa – The Rise On Ott Now: अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से घोषणा की है कि 'पुष्पा: द राइज' 7 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करेगी. ये 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. प्राइम वीडियो ने ट्वीट किया कि "वह लड़ेगा. वह दौड़ेगा. वह कूदेगा. लेकिन वह झुकेगा नहीं! देखें 'पुष्पा: द राइज' अब तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में प्राइम पर. यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकारें रात के कर्फ्यू को हरी झंडी दिखा रही हैं और या तो सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को बंद कर रही हैं. कुछ जगह पर ये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल रहे हैं."

अन्य बहुप्रतीक्षित फिल्मों के निर्माताओं के साथ 'आरआरआर', 'राधे श्याम' और 'भीमला नायक' ने कोरोना मामलों में उछाल के कारण अपनी रिलीज को टाल दिया है, जिससे 'पुष्पा: द राइज' की बॉक्स-ऑफिस की कमाई लगातार बढ़ रही है.

फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई 17 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से 65 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. दुनिया भर में, फिल्म व्यापार विश्लेषकों के मुताबिक, अब तक 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

तेलुगु निर्देशक सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, एक्शन से भरपूर थ्रिलर की स्टार कास्ट में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, सुनील, अनसूया भारद्वाज और अजय घोष हैं.