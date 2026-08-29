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MiG-21 की विदाई पर आलोक श्रीवास्तव ने लिखी 'द लास्ट सैल्यूट' की थीम कविता, डॉक्यूमेंट्री जीत लेगी दिल

The Last Salute: ओटीटी पर आलोक श्रीवास्तव की थीम कविता 'द लास्ट सैल्यूट' डॉक्यूमेंट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है. MiG-21 की विदाई पर उन्होने इसमें देशभक्ति और भावनाओं का रंग दिया हुआ है.

Written by: Ritika
Updated: August 29, 2026, 12:20 PM IST
MiG-21 की विदाई पर आलोक श्रीवास्तव ने लिखी 'द लास्ट सैल्यूट' की थीम कविता, डॉक्यूमेंट्री जीत लेगी दिल

The Last Salute: देशभक्ति की कई सारी फिल्में आप लोगों ने जरूर देखी होगी और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती है. भारतीय वायुसेना और युद्ध की अनकही कहानियों को पर्दे पर देखने वाले दर्शकों के लिए ओटीटी पर ‘द लास्ट सैल्यूट’ आ गई है, जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है. ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ की जबरदस्त सफलता के बाद अब इसी दुनिया से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री ‘द लास्ट सैल्यूट’ दर्शकों के सामने अब आ गई है, फिल्म को लोगों का खूब प्यार भी मिल रहा है. यह डॉक्यूमेंट्री भारतीय वायुसेना के सबसे प्रतिष्ठित लड़ाकू विमानों में शामिल रहे MiG-21 की 62 साल लंबी सेवा यात्रा और उससे जुड़े एयर वॉरियर्स को दिखाती है, जिसको आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए. 26 सितंबर को इस ऐतिहासिक लड़ाकू विमान की भारतीय वायु सेना से आधिकारिक रूप से विदाई हो गई थी. आपको बता दें अब इस विदाई के बाद ओटीटी पर आप ‘मिग -21’ की 62 वरसों की शानदार यात्रा को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में देख सकते हैं.

किसने लिखी ‘द लास्ट सैल्यूट’ की थीम कविता?

इस कविता को मशहूर हिंदी कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है, जबकि इसे अपनी आवाज दी है अभिनेता शरद केलकर. आपको बता दें उन्होने इस कविता के जरिए काफी भावुक पल को भी दिखाया है. आलोक श्रीवास्तव ने फिल्म का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की इस फिल्म का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं. शरद केलकर की आवाज में उनकी कविता को दर्शकों से खूब प्यार भी मिल रहा है और वो देखकर काफी ज्यादा खुश भी हैं. माता-पिता, परिवार, घर और रिश्तों पर लिखी उनकी कविताएं सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय रही हैं. आलोक श्रीवास्तव अपनी कविता के जरिए आसान शब्दों में लोगों तक खूबसूरत कहानी पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं

MiG-21 की कहानी ‘द लास्ट सैल्यूट’

आपको बता दें MiG-21 की कहानी ‘द लास्ट सैल्यूट’ एक फाइटर जेट की तकनीकी कहानी नहीं है बल्कि इसमें MiG-21 और उसे उड़ाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट्स के बीच की कहानी को दिखाया गया है. इस डॉक्यूमेंट्री में उन पायलट्स की यादें भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर के अलग-अलग दौर में MiG-21 उड़ाया और अपना खास योगदान दिया हुआ है. इसमें आपको कई ऐसे पल को दिखाया हुआ है, जो उस समय की स्थिती को समझाता है.

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कहां पर देख सकते हैं ‘द लास्ट सैल्यूट’?

अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिन्होने अभी तक भी ‘द लास्ट सैल्यूट’ नहीं देखी है, तो आपको बताते हैं इसको आप कहां पर आसानी से देख सकते हैं. 26 अगस्त 2026 को ये नेटफ्लिक्स पर आई है. कई पीढ़ियों के एयर वॉरियर्स की यादों और भावनाओं के हिस्से के रूप में इसको दिखाया गया है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए. नेटफ्लिक्स पर ये काफी ज्यादा धूम मचा रही है. फिल्म में उनके अनुभव, यादें, अनकही कहानियां और ऐसे कई पल देखने को मिलेगा, जो इस विमान के लंबे सफर को खास बनाते हैं.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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