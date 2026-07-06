Alpha BO collection day 3: आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, किन 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड?

Alpha BO collection day 3: YRF Spy Universe की लेटेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल निकली है. फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल हैं. स्लो ओपनिंग के बावजूद फिल्म ने रफ्तार पकड़ते हुए फ्राइडे और ठीक-ठाक कमाकर शनिवार को जंप किया और संडे को दर्शकों को सिनेमाघरों में तक लाने पर मजबूर कर दिया. ‘अल्फा’ को साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बताया जा रहा है. इसी बीच जानते हैं फिल्म ने तीसरे दिन कितनी कमाई की.
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार ‘अल्फा’ ने तीसरे दिन भारत में लगभग 13.25 करोड़ का नेट बिजनेस किया, जो शनिवार के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसके साथ ही, फिल्म का तीन दिनों का भारत में नेट कलेक्शन लगभग 34 करोड़ हो गया है. रविवार की कमाई में बढ़ोतरी के साथ कुल ऑक्यूपेंसी 33.10% रही, जिसमें मॉर्निंग शो में 12.9%, आफ्टरनून शो में 38.4%, इवनिंग शो में 49.3% और नाइट शो में 31.6% ऑक्यूपेंसी शामिल थी. मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों ने फिल्म के कुल बिज़नेस में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया.
100-120 करोड़ में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर महज़ 9.25 करोड़ का ही बिजनेस किया. हालांकि फिल्म रिलीज़ से पहले ही मेकर्स ने इसके डिजिटल राइट्स बेचकर लागत का बड़ा हिस्सा वसूल लिया था. जानकारी के लिए बता दें, डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स से मेकर्स ने लगभग 75 करोड़ कमाए हैं. हालांकि ‘अल्फा’ का असली टेस्ट सोमवार से शुरू होगा, क्योंकि आमतौर पर हफ्ते के दिनों की कमाई से ही पता चलता है कि फिल्म आगे कितना सफर तय कर पाएगी.
सैकनिल्क के मुताबिक अल्फा ने, वध 2- 3.83 करोड़, हैप्पी पटेल- 6.2 करोड़, राहु केतु- 6.37 करोड़, बंदर- 4.18 करोड़, गवर्नर- 6.21 करोड़, अस्सी- 11.42 करोड़, चांद मेरा दिल- 31.14 करोड़, पेद्दी- 22.46 करोड़, पेद्दी- 22.46 करोड़, भारत भाग्य विधाता- 7.01 करोड़, हॉन्टेड 3डी- 18.69 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
‘अल्फा’ (Alpha) फिल्म में बॉबी देओल ने कर्नल फतेह सिंह लखावत का किरदार निभाया है जो एक सीक्रेट सुपर सोल्ज़र प्रोग्राम ‘अल्फा’ की शुरुआत करते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत कौल (अनिल कपूर) की बेटी (आलिया) का किडनेप करके उन्हें अल्फा प्रोजेक्ट पर काम करने की ट्रेनिंग देते हैं. जब बाद में ये सच आलिया और उसकी बहन को पता चलता है तो वो अपने ही बाबा (फतेह) से बदला लेती हैं. इस मूवी को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. कई लोग इसे रणवीर सिंह की धुरंधर से प्रेरित बता रहे हैं.
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