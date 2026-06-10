34वां फ्लोर 3418 पर भेजकर आलिया भट्ट से क्या करवाना चाहते थे बॉबी देओल? ALPHA के सीक्रेट मिशन की खुलेगी परत

Alpha Teaser: बॉबी देओल और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा का टीज़र रिलीज़ हो गया है, सोशल मीडिया पर इसे जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है.

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आलिया भट्ट और बॉबी देओल स्टारर फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज़ हो गया है. लोग टीज़र देख भड़क उठे हैं और फिल्म के डायरेक्टर को भी जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं. इस टीज़र ने जहां एक ओर कुछ दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ाया है वहीं कुछ यूजर्स को फिल्म में फालतू का एक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल करते हुए कुछ यूजर्स ने तो ये तक कह दिया है कि इस पर पैसे खर्च करने से अच्छा है Spider-Man दो बार देख लूं.”

क्या है टीज़र में?

‘टीज़र की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहां बॉबी देओल (आलिया के पापा बने हैं) आलिया भट्ट के बर्थडे पर उन्हें डिनर पार्टी दे रहे होते हैं. आलिया जब उन्हें इसके लिए शुक्रिया कहती है तो बॉबी धीरे से एक जन्मदिन का उपहार थमा देते हैं, जिसमें एक कार्ड होता है. आलिया पूछती हैं- इसमें क्या है? बॉबी कहते हैं- 34वां फ्लोर 3418 नंबर, वही, एक सीक्रेट मिशन, जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया है. इसके बाद आलिया के जबरदस्त एक्शन करते हुए सीन दिखाए जाते हैं. हालांकि उनके चेहरे की क्यूटनेस ने इन एक्सीन सीन का मज़ा खराब कर दिया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि एक्शन उनपर जम नहीं रहा है.



फैंस का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यूजर्स बॉबी देओल के एक्सप्रेशन पर भी कमेंट करते हुए लिख रहे हैं-ये आपने क्या किया बॉबी? आधे से ज्यादा टीज़र किसी प्रोडक्ट का एड लग रहा है. एक यूजर ने तो ये तक कह दिया पैरोड स्पाई मूवी पर पैसे खर्च करने से अच्छा दो बार स्पाइडरमैन देख लूंगा.

आलिया भट्ट का एक्शन अवतार

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत आलिया भट्ट का एक्शन अवतार माना जा रहा है. रोमांटिक और ड्रामा फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली आलिया इस बार जासूस की भूमिका में नज़र आएंगी.

YRF Spy Universe की बड़ी फिल्म

अल्फा को YRF Spy Universe का अहम हिस्सा माना जा रहा है. इस यूनिवर्स में पहले Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai, War और Pathaan जैसी सफल फिल्में शामिल हो चुकी हैं. यही वजह है लोग इस फिल्म से भी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं.