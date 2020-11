Aly Goni and Natasa Stankovic hot and sexy photos- एली गोनी इस वक्त बिग बॉस 14 में धमाल मचा रहे हैं. कहा जा रहा है कि वे इस शो में सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त जैस्मिन भसीन के लिए आए हैं. शो में दोनों की अच्छी केमेस्ट्री देखने को मिल रही है. हालांकि जैस्मिन कहीं ना कहीं अली को लेकर इनसिक्योर भी दिखाई दी है. उन्हें कहते सुना गया है कि दूसरी लड़कियों से दूर रहना. लेकिन जैस्मिन से पहले अली का नाम नताशा स्टेनकोविक के साथ जुड़ चुका है. यही नहीं वे नताशा के लिए खुले आम प्यार का इजहार भी कर चुके हैं. एक शो में अली ने अपने और नताशा के बारे में कहा था कि ये रिश्ता कैसा है ये वे भी नहीं जानते हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Musical Night For Contestants-नाचते-नाचते आखिर कौन बन गया घर का कैप्टन?

नताशा के साथ उनका दो बार ब्रेकअप हुआ है. हालांकि ब्रेकअप के बाद भी वे मिलते रहे हैं. कहा जाता है कि कल्चर डिफरेंस की वजह से दोनों में कई बातों को लेकर मनमुटाव हुआ और वे दोनों अलग हो गए. लेकिन नताशा के लिए अली के दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है. वे अभी भी अच्छे दोस्त हैं. हार्दिक पंड्या की पत्नी बन जाने के बाद अली, नताशा को हर ओकेज़न पर विश करना नहीं भूलते हैं. Also Read - Bigg Boss14 : राहुल वैद्य ने दिशा परमार को किया प्रपोज, बोले- क्या मुझसे शादी करोगी?

Also Read - आमिर खान के साथ लिपलॉक ने मचाई थी सनसनी, पहली कंडोम ऐड करके कंट्रोवर्सी क्वीन बनी थीं पूजा बेदी

बता दें, बता दें, जैस्मिन और अली गोनी के बीच नजदीकियां खतरों के खिलाड़ी से शुरू हुई थीं. दोनों को एक साथ वक्त बिताना काफी पसंद था. शो के बाद दोनों के रिश्तों को लेकर कई सवाल भी उठे. जिसके बारे में बात करते हुए अली ने कहा था. अब लोग बातें करते रहते हैं. इस बारे में क्या कहें. जैस्मिन मेरी अच्छी दोस्त है. हमें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे.

वहीं एक शो में भसीन ने कहा था. मैं अली को प्यार करती हूं. अली को सब पता है. वो सब लड़कियों को आंखों ही आंखों में घुमा देता है.