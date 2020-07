Amala Shankar the renowned dancer died in Kolkata- दिग्गज नृत्यांगना अमला शंकर का कोलकाता में निधन हो गया. वे 101 साल की थीं. 1930 में अमला ने नृत्य सीखा था. अमला शंकर के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त किया. ममता बनर्जी ने कहा कि अमला का जाना दुनिया के लिए अपूर्णनीय क्षति है. अमला का जन्म 1919 में Jessore में हुआ था जोकि अब बांग्लादेश में है. अमला को बचपन से ही आर्ट और म्यूजिक में इंटरेस्ट था. उनके पिता जोकि उस वक्त के फेमस बिजनेसमैन थे अमला को उनकी रूचि में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे. Also Read - काम पर लौटे अली फजल, मन में अभी भी है किस बात की 'जद्दोजहद'?

1931 में अमला शंकर की मुलाकात उदय शंकर से हुई. वे nternational Colonial Exhibition पेरिस में मौजूद थे. उस वक्त वे सिर्फ 11 साल की थीं. Also Read - रंग-बिरंगे कपड़ों में 'इंद्रधनुषी' बन गई मोनालिसा, बारिश की बूंद पड़ते ही खुशबू की तरह बिखर गई

अमला ने उदय शंकर का डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया और पूरी दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को दिल जीत लिया. Also Read - Manoj Kumar Birthday: बुरे वक्त में अमिताभ बच्चन को 'भारत कुमार' ने दिया था सहारा, अंडे को लेकर माला सिन्हा से हुई थी लड़ाई

1939 में अमला एक डांस ग्रुप के साथ चेन्नई में परफॉर्मेंस दे रही थीं. उस वक्त उदय ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया. 1942 में अमला और उदय शादी के बंधन में बंध गए. दोनों के दो बच्चे हैं बेटा आनंद और बेटी ममता.

Today my Thamma left us at the age of 101. We just celebrated her birthday last month.

Feeling so restless that there is no flight from Mumbai to Kolkata. Heartbroken 💔

May her soul Rest in peace. This is an end of an era. Love you Thamma. Thank you everything. #AmalaShankar pic.twitter.com/tDh2dkdRhn

— Sreenanda Shankar (@Sreenanda) July 24, 2020