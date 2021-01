Drishyam 2 – Official Teaser Out: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने आज मोस्ट अवेटेड मलयालम थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2) के एक्सक्लूसिव ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा कर दी. 1 जनवरी 2021 की आधी रात (Drishyam 2 – Official Teaser) को फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया. जीतू जोसेफ द्वारा लिखित और निर्देशित ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2) में जाने-माने अभिनेता मोहनलाल के अलावा मीना, सिद्दीकी, आशा सरथ, मुरली गोपी जैसे कई कलाकार हैं. आशीर्वाद सिनेमा के बैनर तले एंटनी पेरुम्बावूर द्वारा दृश्यम 2 (Drishyam 2) का निर्माण किया गया है. अमेजन ओरिजिनल फिल्म ‘दृश्यम2’ (Drishyam 2) की शुरुआत वहीं से होगी, जहां से इसके प्रीक्वल का समापन हुआ था. बताया जा रहा है कि इसके थ्रिलर का डबल तड़का डाला गया है. Also Read - सैफ अली खान के 800 करोड़ वाले पटौदी पैलेस में हुई है इस वेबसीरीज की शूटिंग, Amazon Prime पर होगी रिलीज

नए जारी किए गए टीजर में हमें मोहनलाल द्वारा निभाए गए किरदार जॉर्जकुट्टी के जीवन की झलक मिलती है, जिसमें वह उस एक पुलिस अधिकारी से बात करते नजर आ रहे हैं, जो पहली फिल्म का भी हिस्सा रह चुके हैं. मज़ेदार बात तो ये है कि जैसे हीअमेजन प्राइम वीडियो पर इस फिल्म का टीज़र रिलीज हुआ एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'अजय देवगन रीमेक कब बनाएंगे'. इस कमेंट को लोग पसंद भी कर रहे हैं.

फिल्म के बारे में बात करते हुए लोकप्रिय अभिनेता मोहनलाल ने बताया, “‘दृश्यम’ एक ऐसी फिल्म थी, जो अपने समय से आगे थी. इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया. दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं, जहां से हमने इसे छोड़ा था. मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज के लिए अमेजन प्राइम वीडियो के साथ जुड़ा हूं.”

अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया के निदेशक और कंटेंट हेड विजय सुब्रमण्यम कहते हैं, “‘दृश्यम’ एक सांस्कृतिक फिल्म है और प्रशंसकों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार रहा है. हम दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में दर्शकों के लिए अमेजन प्राइम वीडियो पर दृश्यम 2 लाने के लिए रोमांचित हैं. अमेजन प्राइम वीडियो में हमारा उद्देश्य अपने दर्शकों के सामने लगातार ऐसी कहानियों को पेश करना है, जो बेहद मनोरंजक हो और इस मामले में मोहनलाल और जीतू जोसेफ से बेहतर और कुछ भी नहीं.”

