Penguin Trailer Released: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्म 'पेंगुइन' के ट्रेलर जारी कर दिया है, जो विशेष रूप से इस मंच पर अपने ग्लोबल प्रीमियर के लिए तैयार है और पांच भाषाओं में ऐसा करने वाली सात भारतीय फिल्मों में से यह तीसरी है. इस दमदार क्राइम थ्रिलर में कीर्ति सुरेश (महानती) एक गर्भवती महिला की भूमिका निभा रहीं हैं, जो अपने अतीत से एक रहस्य की खोज और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलती है.

'पेंगुइन' का निर्माण कार्तिक सुब्बाराज द्वारा किया गया है और यह ईश्वर कार्तिक के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है. 19 जून से भारत सहित दुनिया भर के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम सदस्य तमिल, तेलुगू और मलयालम डबिंग के साथ इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को देख सकते हैं.

‘पेंगुइन’ की अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने कहा, “पेंगुइन’ निश्चित रूप से सबसे रोमांचक और दिलचस्प प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिस पर मैंने काम किया है. एक मां के रूप में वह संवेदनशील और नर्म दिल होने के साथ ही साथ वह निडर भी है. वह एक ही समय में सहज व जटिल दोनों है और मुझे लगता है कि यही चीज दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी. फिल्म के लिए प्रतिभाशाली ईश्वर कार्तिक के साथ काम करने का अनुभव वास्तव में बेहतरीन रहा. तमिल, तेलुगू में इस फिल्म को देखने का अनुभव शानदार रहेगा, जिसे दुनिया भर के दर्शकों द्वारा सराया जाएगा.”

