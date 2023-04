अंबानी की पार्टी में 500 के नोट से सजाकर सर्व की गई मिठाई, यहां जानिए पूरा सच

Mukesh Ambani Served Guests Dish With 500 Notes: अंबानी परिवार ने मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) का उद्धाटन हाल ही में हुआ है जिसमें कई सारे सितारों ने शिरकत की थी. इसमें हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के कई सारे सितारों ने शिरकत की थी और इससे जुड़े कई सारे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है. इवेंट से तमाम फिल्मी सितारों की कई फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर छाई हुईं हैं. वहीं, इस बीच एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख नेटिजन्स दंग रह गए हैं. दरअसल इस इवेंट से जुड़ी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें फोटो में 500 रुपये के साथ एक शाही मिठाई परोसी गई थी और अब चर्चा का विषय बनी हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट न्यूज़ फैक्ट चेकर ने इस बात का खंडन किया है. फैक्ट चेक वेबसाइट के मुताबिक मिठाई के साथ परोसी गई 500 रुपये की नोट नकली है. वेबसाइट के मुताबिक, NMACC प्रोग्राम के दौरान फोटो में दिखाई दे रही मिठाई ‘दौलत की चाट’ है. ये दिल्ली की मशहूर मिठाइयों में से एक है. इसीलिए अंबनी परिवार ने इस मिठाई के साथ 500 रुपये के नोट लगाए थे. ये 500 रुपये के असली नोट नहीं हैं, ये महज कागज के टुकड़े हैं, जो मिठाई को अट्रैक्टिव लगने के लिए लगाए गए हैं. ये डिश खासतौर पर मुकेश अंबानी के मेहमानो के लिए सर्व की गई थी.