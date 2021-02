Ameesha Patel Accused For Check Bounce: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) इन दिनों भारी मुसीबत में नजर आ रही हैं दरअसल अमीषा पटेल (Ameesha Patel) से चेक बाउंस धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की जा रही है. कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज आनंद सेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक्ट्रेस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की है. दरअसल झारखंड के रहने वाले एक शख्स ने उनर पर आरोप लगाया है कि अमीषा (Ameesha Patel) ने फिल्म बनाने के नाम पर ढाई करोड़ रुपए लिए और फिल्म नहीं बनाई. इस मामले के सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. Also Read - The Married Woman से पहले इन फिल्मों में समाज की जंजीरें तोड़ती नज़र आई थीं महिलाएं, इन सीरीज में दिखा लेस्बियन रिलेशन

इस धोखाधड़ी के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को 2 सप्ताह में लिखित तौर पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. बता दें कि अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की कंपनी पर फिल्म बनाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) के खिलाफ पहले निचली अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी और हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज आनंद सेन ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने के बारे में कहा और दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि ‘भूल भुलैया’ एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया है और मांग की है की अमीषा (Ameesha Patel) जल्द से जल्द उनके पैसे वापस करें. क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिल गई थी कि ये फिल्म नहीं बनाई जा रही है.

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने उन्हें एक चेक दिया था जो बाद में बाउंस हो गया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह में होगी, जहां दोनों पक्षों को सीधे अदालत में लिखित रूप में स्पष्टीकरण देना होगा.