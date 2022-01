Ameesha Patel Trolled For Her Deep Neck Dress: ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कहो ना… प्यार है’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘गदर 2’ को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत चुकी अमीषा (Ameesha Patel Bold Look) अब अपने बोल्ड अवतार से तहलका मचा रही हैं. लंबे वक़्त तक बड़े पर्दे से दूर रही अमीषा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और जमकर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं. इस बार अमीषा का सिज़लिंग अंदाज़ एक बार फिर चर्चा में आ गया है मगर वो अपने कपड़ों की वजह से ट्रोलिंग का शिकार भी हो गई हैं. दरअसल अमीषा पटेल (Ameesha Patel Latest Video) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से हाल ही में दो वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका बोल्ड लुक नज़र आ रहा है.Also Read - Bigg Boss 15 के लव बर्डस Karan Kundra- Tejasswi Prakash में हुई जमकर लड़ाई, एक्टर बोलें- मेरे पीछे मत खेला कर...अपनी शक्ल देख

View this post on Instagram A post shared by Ameesha Patel (@ameeshapatel9)

इस वीडियो में एक्ट्रेस (Ameesha Patel in Deep Neck Dress) डीप नेक की काले रंग की ब्रालेट पहने हुई हैं. इसके साथ ही एनिमल प्रिंट की मिनी स्कर्ट भी उन्होंने कैरी किया है. वीडियो में अमीषा कभी सीढ़ियों पर चढ़ती दिख रही हैं तो कभी उतरती हुई नज़र आ रही हैं. अमीषा के ड्रेस को देखकर हर कोई हैरान है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वो घर पर दोस्तों के साथ डिनर डेट करने वाली हैं. Also Read - RRR के बाद बिग बजट फिल्म Prithviraj की रिलीज टली, दर्शकों को करना होगा इंतज़ार...Omicron है वजह

View this post on Instagram A post shared by Ameesha Patel (@ameeshapatel9)

अमीषा के बोल्ड अवतार (Ameesha Patel Trolled) पर ट्रोलर्स ने भी जमकर निशाना साधा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- ‘बिना कपड़े के क्यों घूम रही हो’ तो दूसरे यूजर ने लिखा- ‘ऐसे डिनर पर कौन जाता है. लग रहा है बेडरूम में जा रही हो’. यही नहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘अमीषा आप ऐसी स्टुपिड वीडियो क्यों बनाती हैं’ तो एक ने लिखा- ‘शर्म आनी चाहिए’. इसके अलावा अमीषा के फैन्स भी इन वीडियोज पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उनके हॉटनेस की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि अमीषा अपनी सुपरहिट फिल्म ग़दर के अगले पार्ट के साथ जल्द ही बड़े पर्दे पर नज़र आने वाली हैं.