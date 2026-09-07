'हद में रहो...' हार्दिक पांड्या संग अफेयर की खबरों पर अमीषा पटेल ने यूजर्स को लगाई लताड़

Ameesha Patel-Hardik Pandya Dating Rumors: अमीषा पटेल ने एक नेटिज़न को करारा जवाब दिया है, जिसने एक्ट्रेस का नाम भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ रोमांटिक तौर पर जोड़ा था

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/ameesha-patel-hits-back-at-netizen-linking-her-to-hardik-pandya-actress-hit-back-and-says-you-dont-have-a-girl-8518408/ Copy

Ameesha Patel-Hardik Pandya Dating Rumors: ‘कहो ना प्यार है’ से एक्टिंग की शुरुआत करने वाली अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। यह बॉलीवुड एक्ट्रेस अक्सर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम और X हैंडल पर जन्मदिन की शुभकामनाएं, अपनी फिल्मों से जुड़े किस्से और दूसरी चीज़ें शेयर करती रहती हैं.हालांकि उन्होंने एक नेटिज़न को खरी-खोटी सुनाई, जिसने उन्हें भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ रोमांटिक तौर पर जोड़ा था और जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि एक X यूज़र ने अमीषा और हार्दिक की बातचीत का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि उनकी मुलाकात सिर्फ़ दोस्ताना नहीं थी. यूज़र ने एक्ट्रेस के हार्दिक के कंधे पर हाथ रखने पर प्रतिक्रिया दी थी.

जिस तरह से मैंने उन पर हाथ रखा था, वह बहुत रोमांटिक था

अमीषा ने X यूज़र के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि एक्ट्रेस और क्रिकेटर के बारे में ‘रेडिट की अफ़वाहें’ सच लग रही हैं. उस यूज़र ने लिखा, “बेंगलुरु के एक होटल में पार्टी के दौरान जिस तरह से अमीषा पटेल ने हार्दिक पांड्या के कंधे पर हाथ रखा, उससे लगता है कि रेडिट की सारी अफ़वाहें सच हो रही हैं’. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘गदर’ एक्ट्रेस ने कहा, “बिल्कुल सही कहा. हे भगवान, तुम सही हो… सच में, जिस तरह से मैंने उन पर हाथ रखा था, वह बहुत रोमांटिक था. मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन पक्का तुम्हारी कोई दोस्त भी लड़की नहीं होगी। ऐसी चीज़ों के बारे में पोस्ट करने से पहले तुम्हें किसी लड़की को दोस्त बनाना चाहिए…”

हार्दिक और अमीषा को ताज महल पैलेस में एक साथ देखा गया

हाल ही में हार्दिक और अमीषा को मुंबई के ताज महल पैलेस में एक साथ देखा गया. इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अमीषा क्रिकेटर को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती हुई नज़र आ रही हैं. काम की बात करें तो अमीषा को आखिरी बार 2023 की फ़िल्म ‘गदर 2’ में देखा गया था, जिसमें उन्होंने सनी देओल के साथ सकीना का किरदार निभाया था. इस फ़िल्म में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष वाधवा और गौरव चोपड़ा ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं.

मॉडल माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में हैं

हार्दिक की बात करें तो यह भारतीय क्रिकेटर अभी मॉडल माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में हैं औरउन्होंने माहिका के साथ एक तस्वीर शेयर करके अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल किया. हार्दिक की शादी एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविच से हुई थी, जो चार साल तक चली और फिर उनका तलाक हो गया. हार्दिक और नताशा की शादी 31 मई, 2020 को हुई थी. उसी साल, उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. हालांकि, 18 जुलाई, 2024 को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट के ज़रिए अपने अलग होने की घोषणा की थी.