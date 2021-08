Ameesha Patel Sizzling Photos In Bikini See her Hold Avatar: अमीषा पटेल (Ameesha Patel) अब भले ही फिल्मों में लीड रोल में नजर नहीं आती हों लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग अब भी काफी अच्छी है और वो अपने फैंस का जमकर मनोरंजन करती हैं और खूब फोटो औऱ वीडियो शेयर करती रहती हैं. अमीषा पटेल (Ameesha Patel) अपने बोल्ड लुक्स को लेकर चर्चा में आ ही जाती हैं. ऐसे में एक बार फिर से अमीषा ने अपनी अदाओं से सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है.Also Read - Ameesha Patel ने की बोल्डनेस की सारी हदें पार, फैशन के चक्कर में इतनी उतावली हुईं कि...

एक समय में अमीषा पटेल (Ameesha Patel) एक वक्त पर बॉलीवुड की सबसे हिट एक्ट्रेसेस में शुमार थीं लेकिन अब वो फिल्‍मों से दूर हैं. कहो न प्‍यार है….लेकिन इस उम्र में भी अपनी खूबसूरती के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं. बॉलीवुड एक्‍ट्रेस अमीषा (Ameesha Patel) ने हाल ही में बिकिनी फोटोज शेयर की है जिसमें वो बहुत ही हॉट नजर आ रही है.

हाल में शेयर की गई उनकी बिकिनी फोटोज ताबड़तोड़ वायरल हुईं. इन फोटोज में वो बेहद हॉट लुक में दिख रहीं थी. अब एक बार फिर अमीषा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे काफी हॉट नजर आ रही हैं. वीडियो में एक्ट्रेस ने बिकिनी टॉप के साथ व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ है. इसके साथ उन्होंने राउंड हैट और सनग्लास लगाया है. इस लुक में अमीषा काफी स्टाइलिश दिख रही हैं.

45 साल की अमीषा पटेल आज भी कुंवारी हैं. लेकिन खूबसूरती और बोल्डनेस के मामले में तो वो खुद से कम उम्र की हीरोइनों को भी टक्कर देती हैं. अमीषा पटेल का सिजलिंग अवतार फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा जाता है. अमीषा मॉडलिंग कर रही हैं और लेकिन उनके फैंस उन्‍हें बड़े पर्दे पर फिर से देखना चाहते हैं.

अमीषा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने इसकी शुरुआत साल 2000 में सुपरहिट फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ से की थी. ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि अमीषा पटेल का नाम रातों-रात सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गया. इसके बाद वह सनी देओल स्टारर ‘गदर’ में नजर आईं, ये फिल्म भी सुपरहिट थी. लेकिन इस फिल्म के बाद ही अमीषा की प्रसिद्धि धीरे-धीरे कम होती गई क्योंकि इसके बाद की किसी भी फिल्म में उन्हें उस स्तर की कामयाबी नहीं मिली.