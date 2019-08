न्यूयॉर्क की सड़कों पर बॉलीवुड के गानों पर डांस करते हुए एक अमेरिकी शख्स के वीडियो को देख महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को बेहद हंसी आई. महिंद्रा ने ट्विटर पर इस वीडियो को साझा किया जिसमें उस आदमी को ‘चोली के पीछे क्या है’, ‘धूम 2’ के टाइटल ट्रैक, ‘शीला की जवानी’, ‘बोले चूड़ियां’ और पंजाबी गाने ‘तुनक तुनक तुन’ पर डांस करते देखा जा सकता है.

Lakme Fashion Week 2019: मनीष मल्होत्रा के लिए Showstopper बनीं कैटरीना, काले लहंगे में कहर ढाया

इस वीडियो के कैप्शन में महिंद्रा ने लिखा, “कम से कम अगली बार जब मैं मैनहट्टन पर होउंगा और सड़क पर बॉलीवुड डांस मूव्स को करना शुरू कर दू,ं तो ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं होउंगा!?? ए ग्रेट ‘सनडे लाफ’ वीडियो.”

At least the next time I’m in Manhattan I won’t be alone if I start doing Bollywood dance moves on the street! 😊 A great ‘Sunday laugh’ video. https://t.co/6Q9mVOjcqa

— anand mahindra (@anandmahindra) August 18, 2019