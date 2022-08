American Singer Mary Millben: भारत इस अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2022) के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देशभर में 15 अगस्त की धूम है. सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के कोने-कोने में जहां हिंदुस्तानी रहते हैं, वो स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं. इस जश्न में शामिल होने के लिए अमेरिका की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन (Mary Millben) भी विदेश मंत्रालय के निमंत्रण पर भारत पहुंची हैं. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मैरी मिलबेन प्रसिद्ध आरती ‘ओम जय जगदीश हरे’ (Om Jai Jagdish Hare) गाती दिखाई दे रही हैं.Also Read - आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए, फिर 15 अगस्त, 1947 की रात कहां थे महात्मा गांधी ?

बता दें कि मैरी मिलबेन, पहली अफ्रीकी-अमेरिकी कलाकार हं जिन्हें विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत आमंत्रित किया गया है. मैरी मिलबेन, जिनका पूरा नाम मैरी जोरी मिलबेन है, एक अमेरिकी गायिका, अभिनेत्री और मीडिया हस्ती हैं. मिलबेन जेएमडीई एंटरप्राइजेज के संस्थापक और सीईओ हैं और उन्होंने ऑनलाइन वेब सीरीज 'इम्पैक्ट नाउ' में अभिनय किया है. वो एक 2010 हेलेन हेस अवार्ड नॉमिनी हैं.

#WATCH | Delhi: American singer Mary Millben, the first African-American artist to be invited to India by the Ministry of External Affairs & ICCR to take part in the 75th #IndependenceDay celebrations, sings ‘Om Jai Jagdish Hare’. pic.twitter.com/ADJ4zfvkB5

— ANI (@ANI) August 13, 2022