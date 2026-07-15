तीनों बीवी में किसी का धर्म नहीं बदला, बेटी का पति हिंदू... लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर कहने वालों को आमिर खान का जवाब

आमिर खान ने गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को शादी की. दोनों ने मुंबई के पाली हिल (बांद्रा) स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए. यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी.

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आमिर और गौरी एक-दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं. (ANI)

आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर एंटी कैंपेन चल रहा है. उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर कहा जा रहा है. अब आमिर ने इन आरोपों पर सफाई दी है. आमिर खान ने अपनी तीनों शादियों, धार्मिक विश्वास, आस्था पर खुलकर अपनी बात रखी. खान ने वेबसाइट रेडिफ के साथ इंटरव्यू में कहा, “मेरी तीनों शादियों में किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया. ये शादियां सिविल मैरिज थीं. मेरी तीसरी पत्नी गौरी हिंदू नहीं है. वो ईसाई धर्म को फॉलो करती हैं.”

आमिर खान ने आगे कहा- “मेरी बेटी इरा की शादी एक हिंदू से हुई है. यानी मेरा दामाद हिंदू है. मेरी दोनों बहनों निखत खान और फरहत खान ने भी हिंदू परिवार में शादी की हैं.”

आमिर की शादी को लेकर यूपी में जारी हुआ फतवा

दरअसल, आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर यूपी में फतवा जारी हुआ है. अलीगढ़ में शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने कहा कि शरीयत के मुताबिक किसी भी मुस्लिम पुरुष के लिए ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना पूरी तरह गलत और नाजायज है. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टर के खिलाफ कैंपेन चलने लगा.

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महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने शादी पर उठाए सवाल

आमिर खान की तीसरी शादी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाया था. राणे ने कहा- “क्या आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर बन रहे हैं.” महाराष्ट्र के ही मंत्री संजय शिरसाट ने कहा- “यह आमिर का निजी जीवन है, लेकिन ऐसी चीजें समाज पर गलत असर डाल सकती हैं.”

वहीं, बजरंग दल समेत कुछ संगठनों ने भी आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका. उनका आरोप था कि आमिर जानबूझकर गैर-मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं.

5 जुलाई को गौरी से की थी शादी

आमिर खान ने गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को शादी की. दोनों ने मुंबई के पाली हिल (बांद्रा) स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए. यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी. शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज के रूप में रजिस्टर की गई. आमिर ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था. आमिर ने अपनी पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी, जो करीब 16 सालों तक चली. दोनों जुनैद और इरा के पेरेंट्स हैं. साल 2002 में आमिर-रीना का तलाक हो गया था. फिर आमिर खान ने 2005 में किरण राव से दूसरी शादी की. दोनों IVF के जरिए बेटे आजाद के पेरेंट्स बने. शादी के 16 साल बाद जुलाई 2021 में आमिर और किरण का ऐलान किया था.

क्या करती हैं गौरी स्प्रैट?

गौरी को पहली शादी से एक 7 साल का बेटा है. आमिर और गौरी एक-दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं. गौरी स्प्रैट सैलून बिजनेस संभालती हैं.

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