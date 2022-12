'गदर' की सकीना ने दिखाया कहां शूट हुआ था 'हैंडपंप' वाला सीन, कहा 'हिंदुस्तान जिंदाबाद'

Ameesha Patel Video: गदर में सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन कहां पर शूट किया था, इसकी जानकारी अमीषा पटेल ने दी है.

Amisha Patel Showed Location Of The Hand Pump Scene Of ‘Gadar’: सनी देओल और अमीषा पटेल की साल 2001 में आई सुपरहिट और आईकॉनिक फिल्म’गदर- एक प्रेम कथा’ का पर्दे पर आए हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी फैंस को फिल्म का सारा सीन और एक-एक डॉलॉग याद अब इस फिल्म में कई ऐसे सीन थे, जिनके किस्से आज भी लोग सुनाते हैं. यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. खास बात ये है कि इस फिल्म का दूसरा भाग भी बहुत ही जल्द आने वाला है. सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी ने लोगों के दिलों पर राज किया था. ऐसे में अब गदर की सकीना ने हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की एक बार फिर से याद दिला दी है. दरअसल एक्ट्रेस ने पंप उखाड़ने वाला सीन कहां पर फिल्माया गया था इसके बारे में फैंस को बताया है.

गदर एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने सोशल मीडिया एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बात रही हैं कि दगर का सबसे मजेदार सीन यानी की पंप उखाड़ने वाला सीन कहां फिल्माया गया था. दरअसल अमीषा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो इसके बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए अमीषा पटेल ने कैप्शन में लिखा था, ‘गदर (लखनऊ) की सबसे आइकॉनिक लोकेशन…और कोई नहीं बल्कि मशहूर आइकॉनिक पंप सीन…हिंदुस्तान जिंदाबाद.

The mostttttt ICONIC location Of GADAR 1 (Lucknow ) …. None other then the famous ICONIC PUMP scene … HINDUSTAN ZINDAABAAD🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/EF4NfFdcAU — ameesha patel (@ameesha_patel) August 8, 2022

अमीषा पटेल ने इस खास वीडियो को शेयर करते हुए कहा ‘हमने यहां गदर का सबसे आइकोनिक पंप सीन शूट किया था. पहले न घास थी न बाग, उस समय ऐसा कुछ नहीं था जो अब है. केवल सीढ़ियाँ थीं.वीडियो में आगे अमीषा उस जगह को भी दिखाती हैं, जहां सनी ने पंप उखाड़ा था और फिर वे सब भाग गए. फिर आगे बढ़ते हुए अमीषा सीढ़ियों के पास एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहती हैं और यहां हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा का सीन शूट हुआ था.’