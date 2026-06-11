'काला हिरण' के डायरेक्टर ने नहीं मानी सलमान खान की बात! धमकियों से नहीं डरे अमित जानी, बोले- फिल्म रिलीज़ होकर रहेगी

फिल्म ‘काला हिरण’ को बंद करने की बजाय फिल्म निर्माता अमित जानी ने इसकी रिलीज डेट में बदलाव कर दिया है. इसे पहले 20 जून को रिलीज किया जाना था अब ये डेट बदलकर 12 जून कर दी गई है.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Updated: June 11, 2026, 10:18 AM IST
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फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की कानूनी टीम ने फिल्म के निर्माण और रिलीज को लेकर आपत्ति जताते हुए नोटिस भेजा था. इसके बावजूद निर्माता अमित जानी ने साफ कहा है कि वह फिल्म को रोकने वाले नहीं हैं. बता दें, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स के बैनर वाली यह फिल्म 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले और बिश्नोई समुदाय के संघर्ष पर आधारित बताई जा रही है. फिल्म का फर्स्ट लुक हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें अपराध, रोमांच और न्याय की लड़ाई दिखाई गई है. फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते कर रहे हैं.

रिलीज़ से पहले फिल्म सुर्खियों में

फिल्म रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ चुकी है. फिल्म में कथित तौर पर सलमान खान और बिश्नोई समाज से जुड़े विवाद को दिखाए जाने की चर्चा के बाद सलमान खान की लीगल टीम ने फिल्म निर्माताओं को नोटिस भेज दिया था.

और पढ़ें: सलमान खान के लीगल नोटिस से नहीं डरे अमित जानी, बोले- 'अब कोर्ट में होगी बात'

सलमान खान की इमेज को प्रभावित कर सकती है ये फिल्म

नोटिस में कहा गया है कि फिल्म उनके व्यक्तिगत अधिकारों और छवि को प्रभावित कर सकती है. साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि काला हिरण शिकार का मामला अभी राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए फिल्म बनाना और उसका प्रचार कानूनी रूप से संवेदनशील है.

सोमी अली ने भी किया समर्थन

इस पूरे विवाद के बीच सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड Somy Ali ने भी अमित जानी का समर्थन किया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से फिल्म निर्माता के पक्ष में बयान दिया, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया.

अमित जानी को मिली हजारों धमकियां

निर्माता अमित जानी ने  नोटिस पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने दावा किया कि नोटिस मिलने के बाद पिछले 36 घंटों में उन्हें हजारों धमकी भरे मैसेज, फोन कॉल और सोशल मीडिया पर दबाव झेलना पड़ा है. अमित जानी ने कहा, “अगर सलमान खान कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो कानून के दायरे में रहकर लड़ें, धमकियां भिजवाने की जरूरत नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा कि फिल्म बिश्नोई समुदाय के संकल्प और 1998 के ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है. फिल्म को लेकर विवाद बढ़ने के बावजूद निर्माता इसे रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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