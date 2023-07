महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पर ट्वीट करके बुरे फंसे अमिताभ बच्चन, अब महानायक हो रहे ट्रोल

Amitabh Bachchan Trolled For Old Tweet: अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं औऱ वो आए दिन किसी ना किसी तरह से फैंस को कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं. अमिताभ कभी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तो कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बातें करते हैं. इसी बीच में महानयाक का एक ट्वीट वायरल हो है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से उन्हें अब ट्रोल होना पड़ रहा है. दरअसल इस ट्वीट में अमिताभ ने लॉन्जरी को लेकर सवाल पूछा था. इस ट्वीट पर लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें बिग बी से ये उम्मीद नहीं थी.

अमिताभ बच्चन का वायरल हो रहा ट्वीट 2010 का है और उन्होंने इस ट्वीट में एक सवाल पूछा था. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था ‘अंग्रेजी भाषा में ब्रा एकवचन और पैंटी बहुवचन क्यों हैं?’ बिग बी का ये ट्वीट वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.