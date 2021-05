Kaun Banega Crorepati 13 Season Will Be Back Again Soon: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) एक बार फिर से टीवी पर आने वाले हैं और वो देश के सबसे बड़े रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) से वापसी करने वाले हैं. दरअसल सोनी टीवी ने एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) एक बार फिर से आपको करोड़पति बनाने की बात कह रहे हैं. Also Read - Amitabh Bachchan के साथ काम करना चाहते हैं इरफान खान के बेटे, कहा 'एक दिन आपको गर्व होगा'

इस प्रोमो में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ये कह रहे हैं कि, कभी सोचा है कि आपके और आपके सपनों के बीच फासला कितना है? सिर्फ तीन अक्षरों का. कोशिश. तो अपना सपना साकार करने के लिए उठाइए फोन और हो जाइए तैयार क्योंकि 10 मई से शुरू हो रहे हैं केबीसी रजिस्ट्रेशंस. हॉट सीट और मैं इंतजार कर रहे हैं आपका. तो आप भी बस तैयार हो जाइए. सोनी चैनल ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. Also Read - Jaya Bachchan Birthday: Amitabh-Rekha के रिश्ते को जया ने एक रात में दिया था तोड़, कहा था 'अमित को नहीं छोडूंगी'

कौन बनेगा करोड़पति-12 में चार करोड़पति बने थे. COVID-19 फ्रंटलाइन योद्धा डॉक्टर नेहा शाह, अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 (KBC 12) की चौथी करोड़पति बनी थीं. नेहा से पहले अनूपा दास, आईपीएस अधिकारी मोहिता शर्मा और नाजिया नसीम ने 12वें सीजन में 1 करोड़ रुपये जीते थे.