नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) जल्द ही एक साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं. सुजीत सरकार (Shoojit Sircar) द्वारा निर्देशित फिल्म ‘गुलाबो सीताबो’ (Gulabo Sitabo) में यह दोनों कलाकार अपने अभिनय का कौशल दिखाते हुए नजर आएंगे. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. साल 2020 के 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली ये फिल्म अब नए साल के 17 अप्रैल को पर्दे पर आएगी. जाने माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस खबर का खुलासा किया. तरण ने ट्वीट करते हुए लिखा, “अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना द्वारा अभिनीत और सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म ‘गुलाबो सीताबो’ अब इस नए तारीख को होगी रिलीज- 17 अप्रैल 2020”.

#AmitabhBachchan and #AyushmannKhurrana… #GulaboSitabo gets a *new* release date: 17 April 2020… Directed by Shoojit Sircar… Produced by Ronnie Lahiri and Sheel Kumar. pic.twitter.com/5stWqEiS9V

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 16, 2019