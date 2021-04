Amitabh Bachchan Gets 1st Dose Of Covid-19 Vaccine Except Abhishek Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने कोरोना वायरस (Corona Virus) का पहला टीका लगवा लिया है. बता दें कि 78 साल के अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) पिछले साल कोरोना वायरस (Corona Virus) से संक्रमित हो गए थे. वहीं उनके परिवार में ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) कोरोना वायरस (Corona Virus) की चपेट में आ चुके हैं और आज लगभग हर किसी ने कोरोना की टीका लगवा लिया है. Also Read - Holi 2021: कंगना से लेकर ऋतिक रोशन तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने फैंस को ऐसे दी होली की शुभकामनाएं- देखें वायरल पोस्ट

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने कोरोना वायरस का पहला टीका लगवा लिया है. 78 साल के अभिनेता ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लिखा, "यह हो गया, मेरा कोविड वैक्सीनेशन आज दोपहर. सब बढ़िया है". इतना ही नहीं, बिग बी ने ब्लॉग पर भी इस बात की जानकारी दी है, उन्होंने लिखा है, "वैक्सीनेशन हो गया, सब ठीक है. कल फैमिली मेंबर्स और स्टाफ का कोविड टेस्ट कराया था. रिजल्ट आज आया और सब ठीक है, सभी का टेस्ट निगेटिव आया है. इसलिए वैक्सीनेशन करवा लिया. सभी फैमिली मेंबर्स का हो गया, अभिषेक को छोड़कर, वे कुछ दिनों बाद लौटेंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे."

T 3861 –

Got it done !

My CoviD vaccination this afternoon ..

All well .. 🙏

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 1, 2021