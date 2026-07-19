Bollywood Investment In Ayodhya: अयोध्या में अमिताभ ने लगाए हैं 100 तो 'राम' रणबीर ने खरीदा है करोड़ों का प्लॉट, जानें किसका लगा है कितना पैसा

Amitabh Bachchan & Ranbir kapoor Investment In Ayodhya: रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में अपना मोटा पैसा लगया है, चलिए जानते हैं किसने कितना खर्च किया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 19, 2026, 11:03 AM IST
Bollywood Investment In Ayodhya: अयोध्या में अमिताभ ने लगाए हैं 100 तो 'राम' रणबीर ने खरीदा है करोड़ों का प्लॉट, जानें किसका लगा है कितना पैसा

Amitabh Bachchan & Ranbir kapoor Investment In Ayodhya: अयोध्या भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते रियल एस्टेट बाज़ारों में से एक के तौर पर उभरा है. राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के बाद, भारी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हुए है औऱ इस दौरान बड़े निवेशकों को आकर्षित करना और भारी निवेश देखना बेहद कमाल का रहा है और इसमें पैसा लगाने में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ भी पीछे नहीं हैं और इसमें सबसे बड़े नामों में से एक हैं अमिताभ बच्चन और हाल ही में राम का किरदार कर रहे रणबीर कपूर हैं जिन्होंने वहां पर अपनी मोटे पैसे लगाए हैं. तो चलिए जानते हैं किस सितारे के यहां पर कितने पैसे लगे हैं.

अमिताभ बच्चन ने जानें लगाया है कितना पैसा

और पढ़ें: अमिताभ बच्चन के स्टारडम की कीमत चुकानी पड़ी? राज बब्बर के हाथ से निकल गई थीं कई फिल्में, दिल को ऐसे समझाया

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक बड़ा प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें उनका निवेश 90–100 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है. ‘द हाउस ऑफ़ अभिनंदन लोढ़ा’ (HoABL) के ज़रिए शहर की लग्ज़री रियल एस्टेट में निवेश करने वाले पहले बड़े सेलिब्रिटी बने थे. राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लगभग 14.5 करोड़ की कीमत वाला 10,000 वर्ग फुट का शुरुआती प्लॉट हासिल किया गया. 5,372 वर्ग फुट का एक प्लॉट, जिसकी कीमत 4.54 करोड़ है.

अमिताभ ने जमकर खरीदे हैं प्लॉट

अमिताभ की बात करें तो उन्होंने सरयू डेवलपमेंट के पास लगभग 40 करोड़ में 25,000 वर्ग फुट का एक बड़ा प्लॉट खरीदा था. AB Corp Ltd के ज़रिए 35 करोड़ में एक बड़ा प्लॉट खरीदा गया. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन ट्रस्ट के तहत राम मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर 54,454 वर्ग फुट का एक प्लॉट खरीदा है. बताया जा रहा है कि यह ज़मीन उनके पिता, मशहूर हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन की याद में एक स्मारक बनाने के लिए ली गई है.

रणबीर कपूर ने लगाए हैं कितने पैसे

एक्टर रणबीर कपूर ने अयोध्या के लग्ज़री मार्केट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है. फ़िल्म ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने से पहले, उन्होंने यहां पर अपना मौटा लगाया था. रणबीर ने अमिताभ के मुकाबले बेहद कम पैसा लगता है, लेकिन उन्होंने ने भी 3.31 करोड़ की कीमत वाला 2,134 वर्ग फुट का प्रीमियम ज़मीन का टुकड़ा खरीद है जो सरयू टाउनशिप प्लॉट में आता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.