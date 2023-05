Amitabh-Anushka Challan: अमिताभ-अनुष्का को ले डूबा बाइक राइड, कटा इतना मोटा चालान

Amitabh-Anushka Challan: बॉलीवुड के दो स्टार अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा ने हाल ही में बाइक राइड किया था जिसकी तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी. अनुष्का के तो वीडियो वायरल हुए थे, लेकिन अमिताभ ने खुद बाइक वाली फोटो शेयर कि थी और बताया था कि शूटिंग पर पहुंचने के लिए मैने एक अजनबी से लिफ्ट मांगी. इन तस्वीरों के आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा और हर कोई इन सितारों के चालान काटने के बात करने लगा, क्योंकि दोनो ने बिना हेलमेट के बाइक पर राइड किया था. अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन को बिना हेलमेट के बाइक की सवारी करना काफी भारी पड़ा, क्योंकि अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दोनों एक्टर्स पर लगाए गए जुर्माने और चालान का स्क्रीनशॉट शेयर किया है.

PTI के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने अमिताभ और अनुष्का के राइडर्स पर चालान लगाया है. दोनों ने क्योंकि हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ऐसे में दोनों पर 10,500 रुपये का चालान लगाया है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत करवाई हुई है, इसमें राइडर और पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वाले दोनों पर फाइन लगाया गया है. अमिताभ बच्चन के केस में बाइक राइडर दीपक गायकवाड़ का 500 रुपए चालान कटा है और 500 पुराना फाइन यानी 1000 फाइन लगाया गया