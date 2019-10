नई दिल्ली: महानायक अमिताभ बच्चन (AMITABH BACHCHAN) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन वह सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट शेयर करते हैं. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक ट्विट कर अपने फैन्स से हाथ जोड़कर माफी मांगी है. उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं. अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ फोटोज भी शेयर की हैं, जिसमें लोग अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए उनके घर के सामने भीड़ लगाकर खड़े हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने फैन्स को ट्वीट करते हुए लिखा, “मैंने मना किया, इसके बाद भी लोग रविवार को मिलने के लिए आ गए. मैं माफी मांगता हू, बाहर नहीं आ सकता.”

T 3524 – I convalesce .. but they still come for the Sunday meet .. my apologies .. could not come out ..🙏🙏🙏 pic.twitter.com/qXx3uonlWL

बता दें कि अमिताभ को स्वास्थ्य संबंधित कारणों के चलते मंगलवार को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती किया गया था. जहां से वह शुक्रवार रात डिस्चार्ज हो गए थे. इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर प्रशंसकों से पूछा कि वे कैसे सोते हैं. अमिताभ ने ट्वीट कर पूछा कि आप कैसे सोते हैं? करवट लेकर, या पीठ के बल? कहते हैं राजा और योद्धा पीठ के बल सोते हैं, क्योंकि वे निडर, निर्भय होते हैं…

T 3523 – How do you sleep ? On your side or on your back ?

It is said that Kings and Warriors slept on their back ; for they were fearless ..!🙏🌹

कैसे सोते हैं आप ? करवट लेकर , या पीठ पे ? कहते हैं राजा और योद्धा पीठ पे सोते हैं ; क्यूँ की वे निडर , निर्भय होते हैं … 💕

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 19, 2019