Amitabh Bachchan Bought A Plot In Ayodhya Before Ram Mandir Opening Ceremony Know The Price

Amitabh Bachchan ने राम मंदिर के पास खरीदा प्लॉट, क्या बनाएंगे नया आशियाना? जानें कीमत

Amitabh Bachchan New Plot At Ayodhya: अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अयोध्या में नया प्लॉट लिया है और इसकी कीमत आपको हैरान कर देगी.

Amitabh Bachchan New Plot At Ayodhya: 22 जनवरी 2024 का इंतजार पूरा भारत कर रहा है और इसी दिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर (Ayodhya) Ram Mandir) के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है जिसमें कई सारे सितारे नजर आने वाले हैं और इस खास पल का इंताजर लोगों ने 500 सालों तक किया था और अब वो पल आ चुका है औऱ इसका गवाह बनने के लिए हर कोई आतुर है. ऐसे में इस खास पल में शामिल होने के लिए राजनीति से लेकर खेल जगत और सिनेमा जगत के कई सारे सितारे आएंगे. ऐसे में इस खास में शामिल होने के लिए बिग बी यानि की अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan In Ayodhya) भी पहुंचे, हालांकि इसके पहले ही बिगी को लेकर एक खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि महानायक ने प्रभु श्रीराम की नगरी में एक प्लॉट खरीदा है, जिसकी किमत करोड़ों में हैं (Amitabh Bachchan New Plot At Ayodhya)

अमिताभ ने अयोध्या में खरीदी जमीन

मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुपरस्टार अमिताभ ने यूपी के पावन और राम लला के शहर अयोध्या में एक नया प्लट खरीदा है और खास बात ये है कि ये प्लॉट राम मंदिर से थोड़ी दूरी पर है. मुंबई के डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा (HoABL) ने प्लॉट पर बात करते हुए कहा कि ये करीब 1,0000 वर्गफुट में फैला हुआ है और इसके लिए अमिताभ ने करीब 14.5 करोड़ चुकाए हैं और या फिर चुकाने होंगे. माना जा रहा है कि सेवन स्टार प्लॉट है और ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारेह से पहले ही खरीद लिया गया है. इसके साथ ही एयरर्पोट से ये करीब आधे घंटे की दूरी पर है.

राम लला के शहर में बिग बी का होगा घर

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अमिताभ बच्चन ने ये प्लॉट मुंबई स्थित डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से खरीदा है. अमिताभ ने इस पर बात करते हुए कहा कि ‘मैं अयोध्या के द सरयू के लिए द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ इस जर्नी को शुरू करने के लिए उत्साहित हूं. यह शहर मेरे दिल के करीब है. मेरा अयोध्या के साथ इमोशनल कनेक्श है. मैं आध्यात्मिक की राजधानी मैं अपना घर बनाने के लिए तैयार हूं.’