Hindi Entertainment Hindi

Amitabh Bachchan Calls News Of Ill Health As Fake News Video As He Is Watcing Crickter Post Viral

Amitabh Bachchan ने सचिन-अभिषेक संग एंजॉय किया मैच, खराब सेहत की खबरों पर लगाया ब्रेक

Amitabh Bachchan Denied The News Of His Illness: अमिताभ बच्चन के हॉस्पिटलाइज होने की खबर आग की तरह शुक्रवार को फैली थी, लेकिन इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं थी.

Amitabh Bachchan Discharged From Mumbai's Kokilaben Hospital After Successful Angioplasty

Amitabh Bachchan Denied The News Of His Illness: बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को लेकर कर दोपहर से खबरें चल रही थी कि उन्हें मुंबई के अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया हैं. इतना ही नहीं खबरों में ये तक कहा गया था कि उनकी एंजियोप्लास्टी होने वाली है और इसी की वजह से वो वहां पर भर्ती हैं. इसी बीच में अब बिग बी ने इन सारी खबरों पर विराम लगाते हुए ये बता दिया है कि वो पूरी तरह से फिट (Amitabh Bachchan health) हैं और उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है. असल में शुक्रवार को अमिताभ बच्चन के हॉस्पिटलाइज होने की खबर आग की तरह फैली और उनके फैन्स बेचैन हो उठे थे, लेकिन बिग बी ने इन खबरों पर विराम तब लगाया जब वो देर शाम को अभिषेक बच्चन और सचिन तेंडुलकर के साथ मुंबई में ‘आईएसपीएल टी10’ मैच का लुत्फ उठाते दिखे.

स्टेडिय में मैच देखने पहुंचे बिग बी

अमिताभ बच्चन ने कल देर शाम एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है और लिखा है कि आईएसपीएल फाइनल में उनकी शाम बेहद कमाल की थी. इस दौरान उन्हेंन ग्रेट सचिन के साथ समय बिताने का मौका मिला और कई सारी बातें सिखने को मिली है और उनके क्रिकेटर के ज्ञान को सीखना बेहद कमाल की अनुभव था.’

View this post on Instagram A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)

अमिताभ ने कहा- फेक न्यू

इस मैच के बाद वहां से निकल रहे बिग का इंतजार कर रहे पपराजी और मीडिया ने उन्हें घेर लिया और बिग बी से वहां मौजूद पत्रकार ने उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा. ये सुनकर बिग बी थोड़ा ठहरे और कहा- फेक न्यूज. बता दे कि ये खबर सुनकर कई सारे फैंस ने राहत की सांस ली है और उनकी पोस्ट पर फैंस उनकी सहेत हमेशा स्वस्थ रहे इसकी कामने कर रहे हैं.

जानें आखिर क्या थी खबर

बता दें कि कल दोपहर से ही खबरें आ रही थी कि बिग बी को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. ऐसे में इसी अटकलों के बीच अभिनेता ने शुक्रवार को दोपहर में इंटरनेट मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा, आप सभी का हमेशा आभार. इसके करीब एक घंटे बाद उन्होंने ‘स्ट्रीट प्रीमियर लीग’ के लिए बेटे अभिषेक की ‘माझी मुंबई’ टीम पर एक प्रचार वीडियो डाला. वहीं वो देर शाम को फिर स्टेडियम में बेटे के संग मैच देखने पहुंचे