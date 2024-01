Amitabh Bachchan ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया गणतंत्र दिवस, इन फिल्मी हस्तियों ने फैंस को विश किया Republic Day

Republic Day 2024 : 75वें गणतंत्र दिवस पर देशभर की हस्तियां अपने लोगों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दे रही हैं. फिल्म इंडस्ट्री की भी कई हस्तियों ने फैंस और देशवासियों को इस शुभ दिन की शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जैस दिग्गज सितारों ने तिरंगे के साथ पोस्ट शेयर कर हैप्पी रिपब्लिक डे कहा है. साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, यश ने भी सोशल मीडिया पर फैंस के लिए अपने शुभकामना संदेश शेयर किए. जहां यश ने ‘अतीत का सम्मान’ के बारे में बात की, वहीं दग्गज एक्टर एक्टर मोहनलाल ने ‘हमारी समृद्ध विरासत की विरासत’ के बारे में बात की.

‘इंडियन पुलिस फोर्स’ स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने ‘महान राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और विविधता’ के बारे में एक पोस्ट शेयर किया. वहीं दिग्गज एक्टर कमल हासन ने कहा कि उन्हें ‘भारतीय नागरिक होने पर गर्व है’. साउथ एक्टर ममूटी ने दिल्ली के विभिन्न विरासत स्थलों की तस्वीर शेयर की और ट्वीट कर रहा, ‘गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.’ इनके अलावा कई हस्तियों ने गणतंत्र दिवस पर मैसेज शेयर किए हैं. अमिताभ बच्चन, कमल हासन और अन्य स्टार्स ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2024 उन्होंने किस तरह मनाया.

New India, new confidence, new vision.. our time has come. Happy Republic Day.

Jai Hind…Jai Bharat 🇮🇳 pic.twitter.com/tGYF7GVRGI

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 26, 2024