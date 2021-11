Entertainment News Today: हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अक्सर सुर्ख़ियों में रहते हैं. बॉलीवुड के मज़बूत स्तंभ कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने आज फिल्म इंडस्ट्री में 52 साल पूरे कर लिए हैं. अपने अभिनय से बिग बी ने करोड़ों (Amitabh Bachchan Completes 52 Years in Bollywood) दिलों को जीता है. हिंदी सिनेमा के ‘शहंशाह’ ने इस खास मौके पर कुछ अनदेखी और रेयर तस्वीरें शेयर की हैं जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.Also Read - Bigg Boss 15: Miesha Iyer के बाद इस शख्स का भी शो से कटा पत्ता, मेकर्स ने दिया दोहरा झटका...हर कोई हैरान

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Twitter) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और अपने फैन्स को एंटरटेन करते रहते हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें साझा की हैं जो उनकी पहली फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- '15 फरवरी 1969 को अपनी पहली फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' साइन की थी और वो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी. आज 52 साल हो गए'.

T 4089 –

on 15th Feb 1969 signed my first film “Saat Hindustani” & it released on 7 November 1969…

52 Years .. TODAY !! pic.twitter.com/Pf0IBWFiiX

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 7, 2021