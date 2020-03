मुंबई: मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अयान मुखर्जी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ के लिए शूटिंग पूरी कर ली है. अमिताभ ने शनिवार को अपने ब्लॉग में फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें साझा की है, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट़्ट भी नजर आ रहे हैं.

