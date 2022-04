अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी कमर कस ली है और साथ ही बच्चन परिवार भी उनके काम को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब है. वहीं नातिन के नए काम और इस बड़े प्रोजेक्ट पर मुहर लगाते हुए बिग बी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो अगस्त्य के आने वाले काम और उनके करियर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. अगस्त्य नंदा फिल्म ‘द आर्चीज’ में नज़र आएंगे. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाएगा. आपको बता दें कि इस फिल्म को जोया अख्तर डायरेक्ट करेंगी.Also Read - जयेशभाई जोरदार ट्रेलर: इस बार गुजराती अंदाज में दिल चुराने आ रहे हैं रणवीर सिंह, देखें जोरदार ट्रेलर

आपको बता दें कि अपने नाती को पर्दे पर देखने के लिए अमिताभ बच्चन काफी एक्साइटेड है और उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने नाती अगस्त्य नंदा को बधाई दी और लिखा 'अगस्त्य.. तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती. मेरा आशीर्वाद, प्यार और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है. अच्छा करो और झंडा ऊंचा रखो. आपको बता दें कि ये तीनों फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे है. फिल्म में अगस्त्य जहां आर्ची एंड्रयूज का किरदार निभा रहे है वहीं सुहाना वेरोनिका और खुशी बेट्टी के रोल में नजर आएंगी. हलांकि फलिहाल ये ट्वीट सोशल मीडिया से हटा दी गई है.

जोया अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म द आर्चीज की घोषणा पिछले साल की गई थी. सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा ने प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है. अगस्त्य बॉलीवुड के शो मैन राज कपूर की बेटी रितु नंदा का पोता और बिजनेसमैन निखिल नंदा का बेटा है. बिग बी की बेटी श्वेता बच्चन नंदा, निखिल की पत्नी है. अगस्त्य ने विदेश में पढ़ाई की है और वे लाइमलाइट में ज्यादा रहना पसंद नहीं करते है.