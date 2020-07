Amitabh Bachchan Corona News: बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन और उनका परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है. इस खबर ने पूरे देश की नींद उड़ा दी है. जब से बिग बी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तब से पूरी दुनिया इनके लिए दुआएं मांग रही हैं. आम आदमी से लेकर बॉलीवुड हस्तियां इस मुश्किल वक़्त में बच्चन परिवार की हिम्मत बांध रहे हैं. इसी सिलसिले में जब जूही चावला (Juhi Chawla Trolled) ने ट्वीट कर बिग बी और उनके परिवार की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की तो लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया. Also Read - पढ़े-लिखे लोगों पर जूही चावला का फूटा गुस्सा, बोलीं- ये गंदगी मचा रहे हैं

दरअसल जूही चावला ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”अमित जी अभिषेक और आयुर्वेदा जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिएगा.” इस ट्वीट में उन्होंने ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की बेटी अराध्या का नाम आयुर्वेदा लिख दिया. और इसके बाद से ही लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. Also Read - भूमिहीन किसानों के लिए जूही चावला ने खोला दिल, इस बड़े फैसले का किया एलान

हालांकि जूही ने इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया और दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा, “अमित जी, अभिषेक, ऐश्वर्या और आरध्या के बेहतर स्वस्थ की कामना कर रही हूँ. पहले वाला ट्वीट टाइपो नहीं था मैंने जान बुझकर ‘आयुर्वेदा’ लिखा था क्योंकी प्रकृति की दया से जल्दी सेहत ठीक होती है”.

Amitji, Abhishek, Aishwarya & Aaradhya… Our heartfelt best wishes for your speedy recovery 🙏 My earlier tweet was not a typo, I meant , when I wrote , Ayurveda , that with Nature’s Grace , it will help to recover fast . 🙏😇🌿⭐️@SrBachchan @juniorbachchan

— Juhi Chawla (@iam_juhi) July 12, 2020