11 जुलाई. शनिवार का दिन. बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और बड़ी और डरा देने वाली खबर कि महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. यही नहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन. बहू ऐश्वर्या राय और उनकी पोती आराध्या बच्चन भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं. जिसके बाद देशभर में महानायक के प्रशंसक उनके और परिजनों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

फिलहाल नानावटी अस्पताल में भर्ती बिग बी और अभिषेक की हालत स्थिर है. बिग बी के चारों बंगले सील कर दिए हैं. उनके घर के सभी स्टॉफ मेंबर्स का भी कोविड टेस्ट किया गया जिसमें 26 सदस्य निगेटिव पाए गए हैं और सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है.

T 3592 – It shall not be possible for me to acknowledge and respond to all the prayers and wishes expressed by them that have shown concern towards Abhishek, Aishwarya, Aaradhya and me ..

I put my hands together and say ..🙏

I put my hands together and say ..🙏

Thank you for your eternal love and affection ..

