राहुल गांधी ने Aishwarya Rai पर किया था कमेंट, अब अमिताभ बच्चन ने लिखा 'दिमाग का लचीलापन...'

Amitabh Bachchan Cryptic Note On Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों पूरे भारत में अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अब हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी वजह से उन्हें लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल हाल ही में जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी वाराणसी पहुंची तो वहां पर एक रैली में बोलते हुए राहलु ने अभिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की बहू और विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी वजह से वह लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. वहीं अब अमिताभ ने भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लिखा है जिसे लोग इसे राहुल के बयान से जोड़कर देख रहे हैं.

राहुल गांधी ने एक हालिया रैली में अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी बहू व एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का मजाक उड़ाया था. दरअसल राहुल ने कहा था कि ‘अमीरों के लिए कालीन बिछी है और गरीबों के लिए कुछ नहीं. टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखेंगे.’ इसके साथ ही राहुल ने कहा कि ‘राम मंदिर के आयोजन में कोई गरीब या मजदूर नहीं, बल्कि अमिताभ, ऐश्वर्या, अडानी और अंबानी दिखाई दिए.’

ऐसे में अब राहुल के इस कमेंट पर अमिताभ ने अब एक पोस्ट शेयर किया है जिसे फैंस इसे उनका जवाब मान रहे हैं. बिग बी ने अपने पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए लिखा है कि लोग उनके पोस्ट को करारा जवाब कह रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि बिग बी ने राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी है. दरअसल बिग बी ने अपनी पोस्ट में खुलासा किया है कि वो सबतुछ एक तरफ रखकर शाम को अपने शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं. बिग बी ने अफनी पोस्ट में लिखा ‘टी 4929 – वर्कआउट का समय.. शरीर की गतिशीलता.. दिमाग का लचीलापन.. बाकी सब इंतजार कर सकते हैं..’

T 4929 – time for work out .. mobility of the body .. flexibility of the mind .. all else can wait ..

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 21, 2024