Amitabh Bachchan And Emraan Hashmi Film Chehre Trailer Out: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'चेहरे' (Chehre) का ट्रेलर आखिर आज जारी कर ही दिया गया है. इस ट्रेलर औऱ फिल्म में एक बार फिर से अमिताभ (Amitabh Bachchan) वकील के किरदार में नजर आ रहे हैं. हालांकि इस बार वो काले कोट और कोर्ट कचरी में नजर नहीं आएंगे बल्कि एक घर में केस लड़ेंगे और इमरान (Emraan Hashmi) को अपने शब्दों के जाल में फसाएंगे.बता दें कि चेहरे (Chehre) एक सस्पेंस-थ्रिलर फ़िल्म है और ट्रेलर इसके साथ पूरा इंसाफ करता हुआ नजर आ रहा है.

पूरे ट्रेलर में अमिताभ (Amitabh Bachchan) और इमरान (Emraan Hashmi) के बीच वकील और मुजरिम के तौर पर डायलॉगबाजी को तव्वजो दी गई है. ट्रेलर से साफ जाहिर होता है रूमी जाफरी के लेखन‌ और निर्देशन में बनी ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है और फिल्म के सस्पेंस और थ्रिलर को बरकरार रखने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) के मजबूत कंधों पर है.

बता दें कि फिल्म ‘चेहरे’ (Chehre) से टीवी की एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा (Krystle D’Souza ) भी दिखाई दे रही हैं औऱ खास बात ये है कि रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की भी एक छोटी सी झलक दिखाई देती है जिससे इन अटकलों को विराम मिल गया कि फिल्म में रिया को रोल ही हटा दिया गया है.

फ़िल्म ‘चेहरे’ (Chehre) में अमिताभ और इमरान के अलावा अन्नू कपूर, धृतिमान चटर्जी, रघुबीर यादव, सिद्धांत कपूर और क्रिस्टल डिसूज़ा अहम किरदारों में हैं. ‘चेहरे’ (Chehre) 9 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.