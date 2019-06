महानायक अमिताभ बच्चन का कहना है कि ऑस्कर विजेता साउंड आर्टिस्ट रेसुल पूकुट्टी जितना वह हकदार हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें श्रेय देते हैं. अमिताभ ने ट्वीट किया, “रेसुल. मैं जितना हकदार हूं या जितना लायक हूं, उससे कहीं ज्यादा आप मुझे श्रेय देते हैं.”

अमिताभ का यह पोस्ट रेसुल के उस ट्वीट के बाद आया है जिसमें उन्होंने आगामी प्रोजेक्ट ‘चेहरे’ में काम करने के लिए महानायक की तारीफ की है.

16 जून को, पूकुट्टी ने पोस्ट किया, “आज अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा में एक और इतिहास को चिह्न्ति किया. आखिरी दिन, ‘चेहरे’ के पहले शेड्यूल का आखिरी शॉट .. उन्होंने एक शॉट में चौदह मिनट लंबी प्रस्तुति दी और पूरा क्रू खड़ा हुआ और तालियां बजाई. प्रिय सर, निस्संदेह आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शख्सियत में से एक हैं.”

Resul .. you give me far too much credit than I deserve or am capable of .. 🙏🙏 https://t.co/wWbQTevPac

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 18, 2019