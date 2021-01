Amitabh Bachchan hits 45 million followers on Twitter: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के ट्विटर पर 4.5 करोड़ फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, इस अवसर पर अभिनेता ने 1983 रिलीज फिल्म ‘कुली’ से जुड़ी हुआ भावुक किस्सा सुनाया. अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसमें वह दिवंगत पिता हरवंश राय बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन के साथ दिखाई दे रहे हैं. Also Read - भारत ने दो 'मेड इन इंडिया' कोरोना टीके तैयार किए हैं और अब पूरी दुनिया भारतीय टीकों का इंतजार कर रही है: PM मोदी

उन्होंने शेयर तस्वीर के साथ लिखा, "कैप्शन बताता है कि ट्विटर पर 45 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, थैंक्यू जैस्मिन, लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है. यह वह पल है जब मैं कुली के सेट पर घटना के बाद मौत से जूझकर घर वापस लौटा था. यह पहली बार था जब मैंने पिता की आंखों में आंसू देखे थे. अभिषेक भी चिंता में था."

T 3777 – The caption informs of 45 million on Twitter .. thank you Jasmine, but the picture says a lot more ..

Its the moment I came home surviving death after the ‘Coolie’ accident ..

Its the first time ever I saw my Father breaking down !

pic.twitter.com/vFC98UQCDE

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 9, 2021