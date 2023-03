एक्शन सीन करते हुए घायल हुए अमिताभ बच्चन, पसलियों में चोट...सांस लेने में हो रही दिक्कत

हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन की पसलियों में चोट आई है. वे फिल्म की शूटिंग कैंसिल करके मुंबई वापस लौट गए हैं. उन्हें चोट लगते ही हैदराबाद के नजदीकी हॉस्पिटल में दिखाया गया. जहां उनका बॉडी स्कैन हुआ. बिग बी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद इस बात की जानकारी दी है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा- ‘हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान एक्शन सीन शूट किया जा रहा थी. उसी दौरान मुझे चोट लग गई. पसली की कार्टिलेज टूट गई है और दाईं पसली केज की मांसपेशी में भी चोट आई है.

फिल्म का शूट कैंसिल कर दिया गया है. डॉक्टर की सलाह के बाद हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में स्कैन भी हो गया है. वापस घर लौट आया हूं…चलने फिरने पर बहुत दर्द हो रहा है.