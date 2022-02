Amitabh Bachchan Jhund Movie Trailer Out: बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म ‘झुंड’ (Jhund Trailer Out) का ट्रेलर भी आउट हो चुका है. फिल्म में अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन एकरिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर के रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म में अमिताभ बच्चन, आकाश ठोसर और रिंकू राजगुरु मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे, फिल्म की कहानी विजय बरसे पर आधारित है. बता दें कि बीते दिनों फिल्म के गाने ‘आया ये झुंड है’ और ‘लफड़ा जाला’ आउट हुआ था. वहीं अब फिल्म का ट्रेलर फैंस का उत्साह और बढ़ा रहा है. आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की यह बिग फिल्म बिग स्क्रीन यानि कि सिनेमाघरों में 4 मार्च को रिलीज होगी. खास बात यह है कि इस फिल्म को मराठी के मशहूर निर्देशक नागराज पोपटराव मंजुले निर्देशित कर रहे हैं. (Amitabh Bachchan Jhund Movie Trailer Out)Also Read - Alia-Ranbir Marriage: आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर संग शादी को लेकर कह डाली ये बात, बोलीं- 'तब ही शादी करेंगे जब…'

झुंड के ट्रेलर (Jhund Movie Trailer) में दिखाया है कि किस तरह से अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का किरदार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, जो अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें फुटबॉल सिखाते हैं. फिल्म में नागराज मंजुले का अंदाज देखने को मिल रहा है, और ट्रेलर बहुत ही कमाल का है. ट्रेलर को देखने के बाद कई तरह के सवाल पैदा होते हैं, जिनके जवाब सिर्फ देखने पर ही मिल सकते हैं. इससे पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, इसमें अमिताभ बच्चन झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के साथ एंट्री मार रहे थे.

झुंड फिल्म 4 मार्च 2022 को रिलीज हो रही है, फिल्म का म्यूजिक अजय अतुल ने दिया है. बता दें कि फिल्म विजय बरसे पर बेस्ड है. फिल्म ‘झुंड’ की कहानी कुछ गरीब बच्चों के बारे में है, जो झोपड़पट्टी से निकलकर खेल के मैदान में जीत का परचम लहराते हैं. बिग बी की ‘झुंड’ को दर्शकों से कैसा रिस्पांस मिलेगा, यह देखने के लिए हमें 4 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा.